La Renga entrega una fuerza arrolladora de rock en el Puerto de Asunción

El hard rock tuvo anoche una gran celebración en Asunción, de la mano de la agrupación argentina La Renga, que regresó a nuestro país luego de 18 años. Fanáticos de la banda llegaron desde distintos puntos del país, de la Argentina y del Brasil para disfrutar de este show que reunió a alrededor de 4.000 personas.

La banda paraguaya Detrás del Sol fue la encargada de abrir la noche, también entregando un sonido potente y enmarcado en el rock pesado.

Con imágenes de su documental “La Renga: totalmente poseídos”, la agrupación argentina abrió su show con una de las canciones que forman parte de esta película: “Buena ruta hermano”. Un potente solo de guitarra y la voz rasposa de Gustavo “Chizzo” Nápoli marcaron esta primera canción.

La agrupación reúne además al bajista Gabriel “Tete” Iglesias, quien dio la bienvenida a los primeros fans en llegar al Puerto; y también al baterista Jorge “Tanque” Iglesias. Entre los tres conforman un verdadero power trío en el escenario, entregando al público un sonido potente y lleno de energía.

“Buenas noches Asunción, buenas noches Paraguay”, saludó el cantante y siguió el concierto con “Buena pipa”. “Muchas gracias, qué lindo estar acá y perdón por tardar tanto en volver”, agregó “Chizzo” Nápoli, elogiando también el recinto junto al río.

Con las banderas flameando al frente del escenario, La Renga siguió presentando temas como “Tripa y corazón”, “Detonador de sueños”, con un toque punk al inicio; y “A la carga mi rocanrol”, que contó con un notable solo de saxo de Manu Varela.

“Vamos a continuar con uno fresquito”, exclamó “Chizzo” Nápoli como introducción de otra de sus nuevas canciones: “Hay un tirano que es para vos”, una canción que invita a confrontar los miedos y hacer frente a los retos.

Con dedicatoria a los motoqueros que los recibieron en Asunción, llegó la canción “Motoralmaisangre”; seguida por otro tema de la película de La Renga: “Ese lugar de ninguna parte”.

La ruta, las motos, los desafíos personales, las vivencias cotidianas y la amistad forman parte del paisaje musical de La Renga, algo que también se puede apreciar entre el público que asiste a sus conciertos.

La fiesta de rock siguió con temas como “Parece un caso perdido”, “A tu lado”, “El rito de los corazones sangrando” y “El rey de la triste felicidad”, acompañadas en la pantalla con algunas gráficas especiales para este show en Paraguay.

“Chizzo” Nápoli mantuvo una constante interacción con el público, moviéndose de un lado a otro del escenario y compartiendo algunos duelos de guitarras junto a “Tete” Iglesias. En tanto, Manu Varela regresó al escenario para lucirse con la armónica durante “La banquina de algún lado”.

No faltó “La balada del diablo y la muerte”, que fue intensamente coreada por el público, así como “El juicio del ganso”. Con un toque reggae también apareció en el repertorio “El viento que todo lo empuja”, con la armónica nuevamente elevando la potencia de la canción.

“La razón que te demora” y “El final es en donde partí” llegaron hacia el final del show, que fue anunciado por el cantante, en medio de los gritos de “¡Nooo!" del público. Tras una breve pausa, la banda retornó a escena para cerrar la noche con temas como “El revelde”, “Oscuro diamante” y “Hablando de la libertad”.