“Marlene, en el corazón del arte”: artistas se unen para apoyar a gestora cultural

Amigos de la periodista y gestora cultural Marlene Sosa Lugo se encuentran organizando el festival solidario “Marlene, en el corazón del arte”, que se realizará este miércoles a las 20:00 en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile).

El Grupo Generación, Luis Álvarez, Lizza Bogado, Los Alfonso, Tekove, el arpista Marcelo Rojas, la cantante Susana Zaldívar y el grupo Pasionaria serán parte de esta velada artística. La conducción del evento estará a cargo de Mario Ferreiro, Karina Benítez y Joel Sandino.

Marlene Sosa Lugo es hija de la recordada actriz Máxima Lugo y del músico Carlos Sosa. Cuenta con una vasta trayectoria como productora en la organización de conciertos, festivales y es una de las fundadoras del Festival Mundial del Arpa en el Paraguay.

Fue distinguida como Hija dilecta por la Municipalidad de Asunción. Recientemente, la Secretaría Nacional de Cultura le otorgó el Premio Óscar Trinidad, mientras que el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec) le otorgó el reconocimiento a la trayectoria.

En junio pasado, Marlene fue hospitalizada e intervenida quirúrgicamente a raíz de una trombosis en las extremidades inferiores. Tras algunas complicaciones, hoy está en proceso de recuperación y afirmó que se siente demasiado agradecida por todo el cariño.

Las entradas para el festival se pueden adquirir a través de Tuti y cuestan G. 50.000.