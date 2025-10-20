Una noche de valses y esperanza: la Fundación Jesuitas celebrará su Gala Aniversario

En un ambiente cargado de emoción y gratitud, la Fundación Jesuitas presentó oficialmente su Gala Aniversario, que se celebrará este 21 de octubre a las 20:00 en el Teatro Lírico del Banco Central del Paraguay. La velada, titulada “Noche de valses de ayer y hoy”, combinará la elegancia del vals clásico con toques contemporáneos, ofreciendo al público una experiencia artística de primer nivel.

El lanzamiento tuvo lugar el pasado 3 de septiembre, en el Salón Auditorio de Fe y Alegría, donde participaron directivos de la Fundación, colaboradores y figuras destacadas del ámbito cultural paraguayo. Entre ellos, los maestros Luis Szarán, director de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA), y Miguel Bonnin, director del Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción (BCMM), quienes compartieron anécdotas sobre su paso por la Compañía de Jesús y reflexionaron sobre el valor de la solidaridad en el arte.

Durante el encuentro, Szarán destacó que este evento se busca celebrar “la tradición y la elegancia de los valses clásicos como una forma de honrar el pasado de la Fundación Jesuitas y proyectar su futuro con vitalidad y esperanza”. Por su parte, Bonnin expresó que el trabajo conjunto entre el BCMM y la Fundación Jesuitas es “una muestra de que la solidaridad se construye en unidad, apoyando siempre las obras que buscan el bien común”.

La Gala reunirá a más de 50 músicos y bailarines de la OSCA y el BCMM, quienes interpretarán piezas que irán desde los valses más tradicionales hasta versiones modernas y cinematográficas, incluyendo el emblemático Tiempo de Vals de Chayanne. Además, el evento contará con sorteos especiales, momentos de memoria institucional y la participación de las principales obras sociales impulsadas por la Fundación, como Fe y Alegría y el Centro de Estudios Paraguayos Padre Antonio Guasch.

El director de la Fundación Jesuitas, Carlos Canillas, SJ., subrayó durante el acto que “hace 15 años no creamos un edificio, sino que respondimos a un llamado: el de servir y ser un puente entre el sueño de un país más justo y quienes trabajan cada día para alcanzarlo”.

Las entradas para la Gala siguen disponibles en www.tuti.com.py y a través del número (0981) 395 322, con un costo de G. 120.000. Todo lo recaudado será destinado a la sostenibilidad de las obras sociales que la Fundación Jesuitas desarrolla en favor de la educación y la justicia social.

Así, esta celebración se erige no solo como un homenaje a quince años de compromiso y esfuerzo, sino también como un recordatorio de que el arte puede ser un puente que une corazones y transforma realidades.