El CCPA homenajea a los maestros Echeverría y Gilardi

La Orquesta de Cámara Juvenil del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA) presenta su cuarto concierto de la Temporada XXII bajo la dirección del argentino Miguel Ángel Gilardi. En esta ocasión, la agrupación rendirá tributo al maestro Miguel Ángel Echeverría, en conmemoración de los 50 años de su debut como solista de violín.

Echeverría, violinista, compositor y director de orquesta, ha dedicado su vida a la enseñanza y la difusión del arte musical. Actualmente dirige la Orquesta de Cámara Municipal de Asunción y forma parte de la Orquesta Sinfónica Municipal. Además, es fundador de la Orquesta Juvenil del Conservatorio Municipal de Asunción, docente activo y gestor cultural. Su formación se desarrolló en Paraguay, Canadá y Brasil.

El concierto, además, celebra otro hito significativo: el aniversario de la primera presentación del maestro Gilardi como director de orquesta en Paraguay, cuando dirigió a la OSCA con Echeverría como solista. Esta doble conmemoración constituye un homenaje a dos pilares de la música clásica y a medio siglo de dedicación a la formación de nuevas generaciones de músicos.

El evento contará con la participación especial del Coro “Sofía Mendoza” del Instituto Municipal de Arte, dirigido por Juan Ángel Monzón. Esta agrupación desarrolla un repertorio que abarca desde obras clásicas y sacras hasta piezas populares y folclóricas, reafirmando el valor del canto coral como espacio de expresión y formación artística.

La Orquesta de Cámara Juvenil del CCPA, fundada en 2003, funciona como una orquesta-escuela que brinda a jóvenes instrumentistas la oportunidad de adquirir experiencia profesional bajo la guía de reconocidos maestros. Desde 2004 realiza conciertos de temporada en el Teatro de las Américas y ha llevado su música a escenarios del interior y del exterior del país.

La misma está integrada por Victoria Centurión, Ana Sofía Gómez, Josías Ortega, Guillermo Cañete, Alfredo Carrera, Talina Penayo, Brianna Báez, Óscar R. Pino, Lucas Rodríguez, Verónica Baglieri, Lourdes Cáceres, Giovanni Candia y Franco Balbuena.

Este concierto gratuito será una oportunidad para celebrar el legado, la vocación y el futuro de la música nacional, en una noche que unirá a maestros, jóvenes intérpretes y público en torno al arte y la emoción de la música en vivo.