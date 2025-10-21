La Onamp festejará su primer aniversario con un concierto en la Estación del Ferrocarril

La Onamp, dirigida por el maestro Luis Álvarez, conmemorará el primer aniversario de su presentación en público con el concierto “Onamp: un año cantando al Paraguay”, que se realizará este martes 21 de octubre a las 20:00 en la Estación Central del Ferrocarril.
La fecha elegida guarda un simbolismo histórico: un 21 de octubre de 1861 partía de esa misma estación el primer tren del país, inaugurado por el entonces presidente Carlos Antonio López.
Integrada por 40 músicos, la Orquesta Nacional de Música Popular presentará un repertorio que recorre distintas épocas y estilos de la música paraguaya. Entre las obras que conforman el programa figuran “Ne rendape aju”, “Mis noches sin ti”, “Ka’a ty”, “Gallito cantor”, “Che pykasumi”, “Recuerdo de Ypacaraí”, “Galopera”, entre muchas otras piezas emblemáticas.
Además del maestro Álvarez, participarán en la dirección Willian Aguayo y Oscar Fadlala Safuán, este último actual vicedirector de la Onamp. El concierto contará también con destacados solistas invitados: los cantantes Juan “Toli” Núñez, Orlando Caballero, Vicky Díaz y Melissa Hicks; el arpista Marcelo Rojas; el bandoneonista Hebert Cáceres y el violinista Juanchi Álvarez.
Con esta presentación, la Onamp reafirma su compromiso con la difusión y valorización de la música nacional, celebrando un año de actividad ininterrumpida y de encuentros con el público. El acceso será libre y gratuito.