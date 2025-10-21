La Onamp festejará su primer aniversario con un concierto en la Estación del Ferrocarril

En conmemoración de su primer aniversario, la Orquesta Nacional de Música Popular (Onamp), ofrecerá un concierto gratuito este martes 21 de octubre en la Estación Central del Ferrocarril. Bajo la dirección del maestro Luis Álvarez, la agrupación celebrará un año de vida.