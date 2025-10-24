Los Auténticos Decadentes traen la fiesta de “Mi vida loca” al Puerto de Asunción

“Es un placer poder tocar en tierras guaraníes este disco hermoso que hicimos hace 30 años y que es uno de los más conocidos”, expresó Martín “Moska” Lorenzo, acerca de este regreso a Paraguay con “Mi vida loca Tour”, celebrando al álbum “amarillo con el corazón”, como lo describió el percusionista y cantante.

Canciones como “La guitarra”, “El murguero”, “El pájaro vio el cielo y se voló”, “Diosa” y “Corazón” forman parte de este disco de 14 canciones, que apareció en 1995 y situó a la banda entre las más populares de la región.

El músico adelantó que en este concierto, que será mañana en el Puerto de Asunción, interpretarán todas las canciones de “Mi vida loca”, junto a otras 20 canciones de estos casi 40 años de trayectoria de Los Auténticos Decadentes.

“Es un show de dos horas y es una alegría poder compartir con Kchiporros este evento”, agregó Lorenzo y recordó que produjo los tres primeros álbumes de la banda paraguaya y otros más.

“Además de un lazo laboral y artístico nos une una gran amistad de mucho tiempo, así que seguramente va a ser una fiesta”, acotó.

Lorenzo afirmó que antes de recorrer el álbum completo en esta gira, sí ya habían tocado en vivo todas las canciones en el lanzamiento del álbum y en alguna otra ocasión.

“Después de 30 años volver a tocar esas canciones, ensayarlas en la misma sala donde fue creado este disco, la verdad es que fue muy emotivo y muy lindo para nosotros. Aparte, están un poco versionadas, no son exactamente como eran las versiones originales, están como actualizadas”, expresó.

En relación al proceso de creación de “Mi vida loca”, Lorenzo afirmó que “fue hermoso”. “Lo recordamos como uno de los discos más lindos, fuimos a mezclarlo a Los Ángeles, por primera vez muchos de nosotros conocíamos Estados Unidos y era trabajar allá en un estudio que estaba muy bueno”, comentó.

Añadió que el sitio “tenía dos cintas de 24 canales, que para esa época tener 48 canales era increíble”. “El proceso de juntar las canciones y de la composición fue muy bueno, también el proceso de preproducción. La verdad es que fue todo muy divertido, hay canciones de diferentes autores”, acotó.

Lorenzo comentó que Jorge Serrano es el principal compositor de la banda y que, hasta el tercer disco, venían grabando canciones viejas que él tenía y siempre metiendo algunas nuevas que componían otros.

“En este caso, se compuso especialmente para el disco y se llegó con las canciones justas. A partir de ese disco ya no había menos de 50 canciones en cuestión para ver cuáles elegir para el repertorio, que es lo principal”, detalló.

Lorenzo definió además a “Mi vida loca” como un álbum conceptual “porque es un disco para escuchar de punta a punta”. Destacó también la importancia que tuvo MTV para que estas canciones suenen en toda Latinoamérica.

“El humor nos salva en muchas situaciones”

En ocasión del Día de la Madre en Argentina, a través de las redes sociales recordaron cómo la mamá de Gastón “El francés” Bernardou ayudó a financiar la grabación del primer álbum de la banda.

“El primer disco fue financiado por un amigo que luego falleció y no pudo ver nuestro éxito, y algunos de los padres de los Decadentes, los que más tenían plata porque ninguno era millonario, toda gente trabajadora”, recordó Lorenzo, al respecto.

Destacó que algunos de los que tenían “un poquito más” y que ayudaron a financiar el álbum, también eran los que tenían la heladera llena y “sufrían los embates de la heladera, de que abríamos y nos comíamos todo”, rememoró.

La amistad es uno de los cimientos de esta banda, formada en 1986, y también el humor, según destacó el percusionista.

“Ante cualquier mínima situación adversa, que no hemos tenido graves, utilizamos el humor y el humor nos salva en muchas situaciones”, remarcó.

Añadió que son una banda de “ha viajado mucho” y han hecho muchísimos kilómetros y shows a lo largo de estas casi cuatro décadas. Y que estos viajes le han permitido conocer “mucha gente linda” en los distintos países que han recorrido.

Y, por lo que se ve en su web, Los Auténticos Decadentes aún tienen muchos kilómetros por delante ya que tras su paso por Paraguay, tienen previsto una gira por México, shows en Chile, Bolivia, España, Alemania, Inglaterra y Francia.

Las entradas están a la venta a través de Tuti a G. 200.000 para el sector Generales y también hay algunas mesas disponibles.

Menores de hasta 7 años cumplidos no abonan ingreso, siempre y cuando estén junto a su adulto responsable con entrada. También se pueden adquirir pases de estacionamiento.