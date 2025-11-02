“Tranky” Osorio y Melpanambi, padre e hija comparten la música sin olvidar las raíces

En una reciente visita a nuestro país, Tranky Osorio y su hija Mel Osorio Chapman hablaron con ABC acerca de la conexión que tienen a través de la música y, en particular, de los dos sencillos de presentación de la joven artista.

Lea más: Grabar con Gilberto Gil, uno de los momentos más hermosos de su carrera, dice Berta Rojas

“Si no estuvieras tú” y “Te quiero porque eres así” son las dos canciones que fueron presentadas por Melpanambi en las plataformas digitales, a partir de composiciones de su padre.

La primera es un bolero que, según señaló la cantante, “habla de la historia de amor de mis padres porque se conocieron en París”.

“Yo nací en Paraguay, en Asunción, pero me fui cuando tenía un mes. Allá hablo más francés que español, hablo también inglés porque mi madre es inglesa”, detalló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La otra canción, que tiene un ritmo de bachata, busca reflejar su propia historia tras haber vivido cinco años en Punta Cana, República Dominicana, donde tuvo a su hijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tranky Osorio, por su parte, recuerda que lleva en Europa casi 50 años y actualmente se encuentra radicado en Mónaco. Su interés por la música surgió a través de su padre, Pascual Osorio, quien fue guitarrista y cantante.

“Al principio mis padres no querían que yo tocara la guitarra porque decían que no era una profesión”, recordó.

Añadió que cuando salió de Paraguay tenía una pequeña base de inglés, pero se instaló en Francia casi sin saber francés. Actualmentese desenvuelve en siete idiomas.

“Por el camino del arte yo me encontré con la inglesa que me dio cuatro hijos: tres varones y ella”, señaló Osorio.

Además de Melpanambi, su hijo Oliver Osorio también está abocado profesionalmente a la música y produciendo con el nombre artístico Oli.o.

Una guarania para Lady Di

“Tranky” recordó que conoció a Luis Alberto del Paraná en Londres y que en varias ocasiones actuó junto al recordado arpista Digno García y su conjunto Los Carios.

También compartió el escenario con el grupo de Pedro Ortega y los Bohemios Paraguayos en varias presentaciones, incluyendo una actuación ante la Princesa Diana de Gales.

Según recordó, el evento fue en Londres y con mucha discreción se comenzaron a acercar a Lady Di.

“Me echó una mirada”, recuerda entre risas y comentó que la princesa trató de averiguar quién era él, ya que le había parecido lindo. Así que Ortega le ordenó a ir solo a cantarle a la princesa.

“Ella se ruborizó totalmente cuando me vio delante (...) Yo empecé a cantar una canción en guaraní, una guarania”, detalló.

Encuentros en guaraní

Melpanambi, por su parte, recordó que su papá la llevaba a cantar a algunas de sus actuaciones cuando tenía 12 o 13 años y los músicos paraguayos se comunicaban solamente en guaraní.

“Para nosotros es natural, así como los futbolistas cuando están en el Mundial”, subrayó Osorio.

La joven artista también recordó los encuentros y ensayos que tenía su padre con otros compatriotas en su casa, pero hoy “Tranky” afirma que ya se encuentra casi retirado de los escenarios.

Reflejo de lo aprendido

“En estas músicas estoy haciendo un mix, un poco de todo lo que yo aprendí”, agregó la cantante.

“Quería también transmitir algo de lo que él me transmitió a mí. No me importa la fama ni nada de eso, esto lo estoy haciendo porque yo quiero”, añadió Melpanambi, quien a la vez trabaja para un bufete de abogados en Mónaco.

Los arreglos y la mezcla de los temas se realizó en nuestro país, trabajando a distancia, con el productor Jesús David Parada Torres.

Melpanambi afirmó que próximamente estará retornando a nuestro país para seguir presentando más canciones.