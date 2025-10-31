Grabar con Gilberto Gil, uno de los momentos más hermosos de su carrera, dice Berta Rojas

La reconocida guitarrista paraguaya, Berta Rojas, participó esta mañana en la mesa de A la Gran 730 AM, donde, además de dar apertura y conducir parte del programa, presentó su proyecto más ambicioso: “La huella de las cuerdas”.
Durante el programa, Rojas fue consultada por alguno de los momentos más recordados o destacados en su carrera y mencionó: “Uno de los momentos más hermosos para mí fue grabar con Gilberto Gil, cuando hicimos Mis noches sin ti. Ese es un momento que voy a guardar por siempre en mi vida”.
A continuación, destacó su participación con Ivan Lins, Toquinho, Paquito Rivera y Diego Torres, como los músicos con los que jamás imaginó, pero que disfrutó trabajar.
En otro momento se refirió a la enfermedad que le tocó atravesar y superar: el cáncer de mama. “Mi guitarra me esperaba hasta que pudiese levantarme otra vez”.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Octubre Rosa: “Mi guitarra me esperaba hasta que pudiese levantarme otra vez”, dijo Berta Rojas
El disco ya está disponible desde este jueves 30 octubre en formato digital. En tanto, el innovador libro-arte que incluye un vinilo de 180 gramos y una aplicación de realidad aumentada para visualizar los instrumentos en 3D, está disponible en las tiendas de Servilibro, Books y Music Hall, desde este viernes 31.
Por otra parte, un documental del proceso de creación, también titulado “La huella de las cuerdas”, se estrenará hoy a las 20:00 en el canal de YouTube de la artista.
El proyecto llevó a la ganadora del Grammy Latino en 2022 a recorrer cerca de 13.000 kilómetros a lo largo de 10 países y a colaborar con 17 artistas invitados, con el objetivo de celebrar la diversidad de los instrumentos de cuerda de América, a los que cariñosamente llama “hermanos de la guitarra”.