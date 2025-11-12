Flor Bertotti cambia de escenario: su show será en el Yacht y Golf Club Paraguayo

El cambio de locación busca ofrecer una experiencia más cómoda, íntima y segura, manteniendo intacta la energía y la espectacular puesta en escena que ha caracterizado esta gira, que ya agotó localidades en Argentina, Chile, Perú y Uruguay.

Las entradas siguen disponibles exclusivamente a través de linke-arte.com y en los puntos de venta físicos habilitados. Los hot tickets son por tiempo limitado, por lo que se recomienda adquirirlas con anticipación.

Los precios van desde G. 950.000 (Vip Flor), G. 800.000 (Vip Platino), G. 700.000 (Vip Oro), G. 430.000 (Preferencia), G. 230.000 (Campo) y G. 190.000 (Plateas).

Con Otra Vuelta Tour 2025, Flor Bertotti celebra los 20 años del fenómeno Floricienta, la serie musical que marcó a toda una generación y sigue brillando en la memoria de millones de fans.

El show incluye grandes éxitos como Flores Amarillas, Te Siento, Corazones al Viento y Mi Vestido Azul, en versiones renovadas y con una producción visual de primer nivel. Luces, vestuarios coloridos, coreografías y mensajes positivos convierten este espectáculo en una experiencia familiar para cantar, bailar y volver a creer en los sueños.

Sobre Flor Bertotti

Florencia Bertotti es una reconocida actriz, cantante, compositora y productora argentina. Nació en Buenos Aires en 1983 y comenzó su carrera a los 12 años.

Alcanzó fama internacional como protagonista de Floricienta (2004-2005), la exitosa ficción creada por Cris Morena, que la consagró como ícono juvenil en toda Latinoamérica.

También brilló en recordadas series como Verano del ’98, Son amores, Niní y Guapas, además de desarrollar una sólida carrera musical y teatral. Con su estilo auténtico, carisma y espíritu optimista, Flor Bertotti continúa inspirando a nuevas generaciones, manteniendo vivo su mensaje de alegría y esperanza.