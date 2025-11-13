El dúo brasileño Zezé di Camargo y Luciano vuelve al país con su romanticismo

Una noche cargada de emoción y nostalgia promete el regreso de Zezé di Camargo y Luciano, los máximos exponentes de la música sertaneja romántica, quienes se reencontrarán con su público paraguayo el 14 de noviembre en el Yacht & Golf Club Paraguayo.

Con más de 30 años de trayectoria y millones de discos vendidos, los hermanos Mirosmar José de Camargo (Zezé) y Welson David de Camargo (Luciano) se han consolidado como representantes del género romántico brasileño.

Temas como “É o amor”, “No dia que eu saí de casa”, “Você vai ver” y “Muda de vida” forman parte de una carrera marcada por la sensibilidad, la emoción y una conexión única con el público latinoamericano.

La historia del dúo inspiró además la aclamada película “Los dos hijos de Francisco”, que retrata la historia de esfuerzo, sacrificio y sueños que llevó a la familia Camargo a conquistar el exigente mercado musical.

Las entradas para el show del Yacht siguen disponibles a través de Ticketea. Los precios son los siguientes:

Vip Oro: G. 600.000

Palcos Preferencial: G. 450.000

Preferencias: G. 350.000

Platea: G. 300.000

Pista: G. 200.000

Tras su presentación en Asunción, el sábado 15 de noviembre, Zezé di Camargo y Luciano actuarán en Ciudad del Este, en el Estadio Club 3 de Febrero, dentro de un evento que también contará con la participación de Marcelo Rojas, La Retroband, Grupo Oasis, DJ Richard Duarte y Pastor Medina Jr.

Las puertas se abrirán a las 20:00, y las entradas tienen los siguientes costos:

Gradería: G. 75.000

Platea: G. 150.000

Preferencia: G. 200.000

Campo VIP: G. 250.000

El regreso de Zezé di Camargo y Luciano promete ser una celebración de la música, la memoria y el amor, con dos noches que revivirán los grandes éxitos de una de las duplas más queridas de Brasil.