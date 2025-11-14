Un encuentro de voces, raíces y caminos musicales en el Juan de Salazar

La propuesta nace del deseo de poner en diálogo trayectorias y sensibilidades. Clara Montes, figura destacada de la canción ibérica desde hace más de dos décadas, llega a Asunción en medio de la celebración de sus 25 años de carrera discográfica con el espectáculo De Gala. 25 años y ++.

Su vínculo profundo con la poesía de Antonio Gala —punto de partida de su primer disco en 1998— será uno de los ejes del recital, acompañado por una lectura más íntima y jazzística junto a los músicos Chamo Díaz (piano) y Kiriko Gutiérrez (contrabajo).

Antes de su presentación, el público escuchará a Cristina Bitiusca Ensamble, una formación que reúne a intérpretes locales de distintas generaciones. Bitiusca, artista rumana radicada en Paraguay desde 2010 y con una extensa trayectoria en estilos que van desde el jazz al folklore latinoamericano, lidera esta apertura acompañada por Giovanni Primerano en teclados; Paula Rodríguez en contrabajo; Lucero Núñez en saxofón; y Víctor y Julieta Morel en batería.

El concierto será en el patio del Centro Cultural de España Juan de Salazar (Herrera 834), a las 20:00, con acceso libre hasta completar aforo.

La presentación se inscribe en “Inspiradoras”, un ciclo de actividades impulsado por el CCE en Paraguay que invita a revisar el aporte de las mujeres en la cultura y a promover espacios de diálogo sobre equidad y libertad. La curaduría musical se realiza en colaboración con Jopará Cocina Cultural y Drácena, reforzando el cruce entre gastronomía, creatividad y música en propuestas abiertas al público.

Conversatorio: experiencias desde adentro de la música

Además del concierto, Clara Montes y Cristina Bitiusca liderarán un conversatorio dirigido a mujeres vinculadas al ámbito musical. Será el jueves 13 de noviembre, de 18:00 a 20:00, también en el Salazar. La actividad busca compartir recorridos, desafíos y procesos creativos, y está pensada como un espacio horizontal e inclusivo para artistas, estudiantes, docentes y personas interesadas en la escena contemporánea.

Sobre las artistas

Clara Montes, madrileña de raíces gaditanas, creció rodeada de música y formación clásica y flamenca. Estudió guitarra con maestros como Ramón Montoya y Andrés Batista, y se especializó en solfeo, armonía y canto en instituciones de Madrid y Buenos Aires. Con once discos editados y composiciones para cine, teatro y documentales, su obra se caracteriza por la investigación de sonoridades tradicionales y contemporáneas, manteniendo un diálogo permanente con la copla y la poesía.

Cristina Bitiusca, de nacionalidad rumana y radicada en Paraguay desde hace más de una década, cuenta con amplia experiencia en escenarios internacionales y repertorios diversos: jazz, bossa nova, pop, folklore latinoamericano y musicales, interpretados en varios idiomas. Es integrante del Conjunto Folklórico de la Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay desde 2015 y forma parte del dúo Eurolatin.