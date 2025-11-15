Erreway y el reencuentro luego de dos décadas: “Confirmamos la química que tenemos”

Hace casi un año, Erreway anunció su regreso a los escenarios con un vídeo que marcaba el reencuentro entre Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila Bordonaba. Esta noche, la gira “Erreway: Juntos otra vez” llegará a Paraguay, tras un recorrido por escenarios de Latinoamérica y España.

“Hay mucha expectativa. La verdad es que en toda la gira estuvimos recorriendo ciudades y países que realmente nos traían recuerdos hermosos. Paraguay, por supuesto, no se queda afuera. Hace dos o tres ciudades que venimos hablando de Asunción”, expresó Rojas.

El actor y cantante recordó aquella visita en 2003, destacando el recibimiento “tan cálido y efusivo” que tuvieron. Por ese entonces, Luisana Lopilato también era parte del grupo, pero esta vez no se pudo sumar a la gira por compromisos familiares y laborales.

“En el aeropuerto me acuerdo que había un montón de gente. Nos perseguían en la combi, los autos por cualquier lado, de contramano, como sea, para sacar una foto”, rememoró.

El concierto se había realizado en el estadio León Coundou y miles de fanáticos pudieron disfrutar de las canciones de la banda y, según recordó Benjamín, uno que otro subió al escenario para abrazarlos.

En cuanto al concierto, el artista anticipó que “el público se va a encontrar con un gran show, una energía muy potente que va a bajar del escenario”.

“Son conciertos en el que somos conscientes de que cada ciudad esperó más de veinte años, de cada persona que se preparó, se compró su gorrito y la corbata, se puso todo para ir a vivir ese encuentro con su yo adolescente”, agregó.

Sostuvo que desde esa consciencia brindan un espectáculo con un setlist que, según creen, cualquier fan que quisiera rememorar esas épocas armaría. “Mucha emoción, mucha fiesta. Es un audio muy potente, estamos tocando todo en vivo, cantando en vivo”, subrayó.

Para el montaje de este espectáculo, Benjamín Rojas detalló que siete meses antes del primer show comenzaron a ensayar con Willie Lorenzo, el director musical.

“Empezamos a trabajar las voces, a entrenarlas, a prepararlas. Hacía mucho que no nos encontrábamos para dar conciertos en vivo. Y bueno, eso dio sus frutos pues la verdad está sonando increíble”, expresó.

Agregó que también trabajaron en la planificación de la puesta en escena, los vestuarios, las canciones, el inicio y el final. “Hay un montón de cosas idealistas en un espectáculo en vivo de este calibre, que nos hizo muy feliz hacerlo nosotros, pero también un poco colapsamos en el momento. Seguimos adelante y aprendimos muchísimo”, indicó.

Para Rojas, una de las principales diferencias con las giras que hacían hace dos décadas, es la tecnología que hay actualmente en los shows. También el cambio que han visto en algunos lugares que visitaron.

Casi como el título de la película “Erreway: 4 caminos”, cada uno de los integrantes del grupo tomó su propio rumbo en la vida, luego de haber compartido años en los sets de grabación.

“Hacía muchos años que no nos encontrábamos, o quizás en algo más festivo, una celebración, completamente relajados pero no para trabajar. Era una gran incógnita esa, qué pasará cuando nos veamos. La verdad es que es increíble, confirmamos la química que tenemos y la relación que tenemos entre los tres”, expresó Rojas.

Comentó que rápidamente pudieron leer los deseos del otro, mientras comenzaron a armar el show “con un papel y un lápiz”, mientras escuchaban las canciones y observaban qué les generaba cada una.

“Es como que se abre una compuerta donde volvés a vivir eso, de dónde volvés a saber qué quiere el otro. Y eso nos pasa hoy arriba del escenario, por ahí sin hablarnos y ya con una mirada sentimos que va a ser todo muy simbiótico”, acotó.

Benjamín Rojas señaló que han escrito algunas canciones nuevas durante la gira, pero por el momento no tienen planes de “continuar con proyectos nuevos para la banda”.

“Nosotros tenemos nuestras carreras y nuestras vidas. Por el momento solo puedo decir que estamos disfrutando mucho de esto y queremos que termine el año así, sin que se contamine, en el buen sentido de la palabra, de nada que no sea el presente”, concluyó.

Los accesos para el court central se habilitarán a las 19:30 y desde las 20:30 estará en escena el grupo Funk’chula. El inicio del show de Erreway está programado para las 21:30.

¿Cuánto cuestan y dónde se consiguen las entradas?

Las entradas para el show de esta noche siguen a la venta a través de Ticketea. Los precios y sectores son: