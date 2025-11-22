Kchiporros vuelve a Buenos Aires con un show este 23 de noviembre

Kchiporros regresará a Buenos Aires el 23 de noviembre para ofrecer un concierto en el Club Deportivo Paraguayo – González Catán (Av. Federico Russo 2700), donde compartirán escenario con Tierra Adentro y Los Ojeda.

La cita, que ya genera expectativa entre su público en Argentina, forma parte de una etapa activa para la banda, que continúa fortaleciendo su presencia en el Cono Sur. Las entradas se encuentran disponibles a través de Mercado Pago (112541-3850).

El anuncio llega en un momento de notable proyección para el grupo. Días atrás, Kchiporros realizó un concierto con entradas agotadas en el Foro IndieRocks! de Ciudad de México, donde presentaron en vivo su reciente álbum Todo el Mundo Está Kaliente!.

Además, fueron invitados a actuar en el Estadio Alfredo Harp Helú junto a Los Auténticos Decadentes, una presentación que convocó a un público masivo y los convirtió en la primera banda en tocar en ese recinto.

Este vínculo con México continuará en los próximos meses: el grupo confirmó su participación en el festival Tecate Pa’l Norte 2026, uno de los encuentros musicales más relevantes de la región, reafirmando así la conexión que han desarrollado con la audiencia mexicana.