Shakira, la artista que reinventó el pop latino: sus canciones icónicas

Shakira debutó de forma profesional en los años 90, pero su salto definitivo llegó en 1998 con el disco “¿Dónde están los ladrones?”, un álbum que marcaría un antes y un después en la música latina. Canciones como “Ojos así”, “Tú” y “Inevitable” mostraron una artista joven, pero ya con una definición musical clara: fusiones arriesgadas, letras intensas y una potencia vocal inconfundible.
En ese disco dejó una de sus frases más recordadas, presente en “Inevitable”:“Si es cuestión de confesar, no sé preparar café…”. Una línea simple que se volvió símbolo del estilo directo, irónico y emocional que la acompañaría toda su carrera.
En 2001, Shakira expandió su universo con “Laundry Service”, su primer álbum en inglés. El impacto fue inmediato: “Whenever, Wherever” y “Underneath Your Clothes” la instalaron en el mapa mundial con una fuerza que muy pocas artistas latinas habían logrado.
A partir de ahí, su presencia global dejó de ser excepción y pasó a ser regla. Shakira ya no solo representaba a Colombia: representaba a toda América Latina en los rankings internacionales.
Etapa dorada: hits, colaboraciones y récords
Durante los años siguientes, la artista consolidó un repertorio imposible de ignorar:
- “La Tortura” (2005), junto a Alejandro Sanz, uno de los hits en español más exitosos del siglo.
- “Hips Don’t Lie” (2006), que sigue siendo una de las canciones más vendidas de todos los tiempos.
- “Waka Waka” (2010), himno de la Copa del Mundo y puerta de entrada para nuevas generaciones.
Su capacidad de mezclar pop, rock, ritmos árabes, reguetón o folklore latino la convirtió en un caso excepcional: Shakira no siguió tendencias, las creó.
En los últimos años, la colombiana volvió a los primeros puestos globales con canciones que mezclan intimidad, corazón roto y estrategia pop. “Monotonía”, “TQG” y la BZRP Music Session #53 marcaron un renacer artístico y personal que conectó con audiencias masivas.
Sin filtros, directa y creativa, Shakira volvió a dictar agenda. La industria entendió —otra vez— que cada movimiento suyo redefine las reglas del juego.
Tres décadas después, Shakira sigue donde empezó: en la cima. Su trayectoria combina éxitos globales, reinvenciones inteligentes y una identidad que nunca perdió: la mezcla de dulzura, fuerza y autenticidad que la llevó de Barranquilla al mundo.
Este viernes 28 y sábado 29 de noviembre la artista vuelve a Paraguay para reencontrarse con su público. Será en el estadio La Nueva Olla.