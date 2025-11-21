Shakira en Paraguay: habilitan venta de entradas para todos los medios de pago

En el Estadio La Nueva Olla, el pasado lunes 17 comenzaron los trabajos de montaje para el escenario que recibirá a Shakira en Paraguay. En tanto, aún quedan algunas entradas para los dos conciertos que la cantante colombiana ofrecerá en nuestro país.

Lea más: Bohemia Urbana presenta en vivo su recorrido musical por “América Latina”

La productora G5Pro anunció que está habilitado un cupo remanente muy limitado de entradas para el viernes 28 de noviembre, mientras que quedan disponibles unas últimas localidades para el concierto de sábado 29 de noviembre.

Para ambas fechas, las entradas disponibles son en los sectores: Campo General (G. 760.000), Campo VIP (G. 1.650.000), y VIP Wolf (G. 5.500.000).

Para el sector Campo VIP también se puede optar por la experiencia Hot Gold Ticket que incluye un acceso al estadio antes del horario de apertura de puertas, un artículo exclusivo de regalo, una credencial conmemorativa y un host durante el evento.

Las entradas están disponibles en www.allaccess.com.py y ahora ya se pueden adquirir con cualquier medio de pago.

Con la gira Las Mujeres Ya No Lloran, Shakira viene batiendo récords alrededor de mundo, con millones de entradas vendidas a lo largo de todo el continente americano.

¿Querés caminar con La Loba?

Si te gustaría ser parte de la experiencia Caminá con la Loba, Cardinal Romance 98.5 FM va a regalar 2 entradas + 2 caminatas para el día Viernes y otras 2 entradas +2 caminatas para el día Sábado.

Para conocer la dinámica del concurso tenés que entrar la cuenta de Instagram @cardinalromance y seguir las consignas. El anuncio de los ganadores será el martes 25 de noviembre.