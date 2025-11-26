David Portillo llega al Teatro Municipal para celebrar sus 30 años con la música

En el año 1995, con tan solo 12 años, David Portillo se convirtió en el ganador del Festival del Takuare’ê, en la categoría solista. Esta victoria le dio a sus padres el impulso para producir el primer material fonográfico del joven cantante titulado “Mi gran sueño”.

Según recordó el cantante, el material se grabó en cassette y en el Lado A contenía polcas y guaranias, mientras que en el Lado B registró canciones del folclore latinoamericano.

Para David, esta grabación se convirtió en el hito de inicio de una carrera musical con la que ya lleva 30 años y en la que ha puesto su voz a obras de la música barroca como las de Johann Sebastian Bach, así como a temas pop y del folclore regional.

“Yo creo que la música es una sola y el músico es un instrumento como para poder llevar lo que contiene esa música. El fin de la música es superior, digamos, a una cuestión estética o personal”, reflexionó el artista, acerca de esta versatilidad.

Portillo recordó que sus primeros pasos con la música los dio en su Coronel Oviedo natal. Luego, comenzó a venir a Asunción todos los fines de semana para proseguir sus estudios de canto y guitarra, tomando clases con maestros como Carlos Schvartzman, José Luis Miranda, Diego Sánchez Haase, entre otros.

El artista también se convirtió, en el año 2004, en el ganador del concurso televisivo de talentos “Mix”, tras lo cual presentó al año siguiente su CD “Cable a tierra”, en el año 2005.

“Fue una de las experiencias más lindas en este recorrido, porque la fuerza de la televisión y el impacto que tuvo ese programa en aquel entonces fue impresionante”, afirmó David acerca de esta experiencia televisiva que, según aseguró, le dio reconocimiento a nivel nacional.

En 2008, en su paso por Estados Unidos, lanzó “Siempre pa’lante” y, en el año 2011, presentó “Un viaje al interior”, un disco de temas inéditos con el que el artista buscó aportar nuevas canciones al repertorio, ya como compositor.

Su discografía se completa con “Cercano”, su álbum publicado en el año 2021.

En el concierto de esta noche, que también dará cierre a la gira “100 años de guarania”, el artista afirmó que ofrecerá un homenaje a todos los grandes creadores de este género musical, “con muchísimas sorpresas, cantando y contando la historia de la guarania a través de estas obras referenciales”.

“Por supuesto, también cantando las canciones que yo cantaba de niño, alguna canción que canté en el Mix, mi paso por los Estados Unidos también tiene su música”, señaló el artista en referencia del programa de este concierto.

En escena, el cantante estará acompañado por Giovanni Primerano en el piano, Gabriel Colmán y Martín Ortega en guitarras, Daniel Pavetti en la percusión, Víctor Morel en la batería, Sixto Corbalán en el arpa paraguaya, Vicho Echeverría en el acordeón y teclados y Paula Rodríguez en el bajo.

En los coros, David estará acompañado por sus sobrinos Ale y Rodrigo Portillo, quienes también están desarrollando sus propias carreras musicales, además de Lucas Rodríguez.

Igualmente anticipó algunas sorpresas a lo largo de este espectáculo, cuyo inicio está previsto para las 20:00. Las entradas se pueden adquirir en Tuti a G. 55.000.