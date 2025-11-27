Macy Gray se presentará en Paraguay en 2026

Macy Gray llegará a Paraguay por primera vez para presentarse en el Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central del Paraguay. El concierto de la artista estadounidense, enmarcado en la celebración de los 25 años de “On How Life Is”, está previsto para el 10 de marzo de 2026.

Canciones como “I Try”, “Why Didn’t You Call Me” y “Still”, consolidaron a la artista nacida en Canton, Ohio, como una de las intérpretes más singulares, potentes y queridas de su generación.

En esta gira aniversario, Macy Gray interpretará todo el álbum “On How Life Is” en vivo, con un concepto especial que se ha convertido en el eje de esta gira internacional.

Las entradas estarán disponibles a partir de este 2 de diciembre a las 10:00, a través de la web linkearte, según anunció la productora Garzia Group.

