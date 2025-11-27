Shakira en Paraguay: cómo ver y nominar tus entradas en la app

Para poder acceder al show de Shakira, es indispensable que tus entradas estén correctamente nominadas a tu nombre (y al de tus acompañantes si aplica) a través de la aplicación Quentro. Seguí estas instrucciones:

Paso a paso para nominar tus entradas

1. Descargá la app y registrate

El primer paso es descargar la aplicación en tu smartphone. Una vez instalada, registrate utilizando exactamente el mismo correo electrónico con el que realizaste la compra de tu entrada. Esto es crucial para que el sistema asocie la compra a tu cuenta.

2. Visualizá tus entradas

Una vez que hayas iniciado sesión, dirigite a la pantalla principal de la aplicación. Allí podrás visualizar todas tus entradas en la sección “Mis Entradas”. Hacé clic en el show correspondiente, en este caso, el evento de Shakira: “SHAKIRA - DÍA 1” o “SHAKIRA - DÍA 2” según corresponda.

3. Iniciá la nominación

Dentro de los detalles de la entrada, verás una notificación que indica “Debes nominar este ticket”. Hacé clic en el botón “Nombrar entrada” o “Nominar entradas” para comenzar el proceso de identificación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

4. Introducí tus datos (y los de tus acompañantes)

A continuación, se te pedirá que completes un “Formulario de Nominación”. Debés introducir tus datos personales completos (nombre, apellido y número de documento, seleccionando también el tipo de documento, como pasaporte o cédula/DNI). El organizador requiere que el portador de la entrada esté identificado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

5. Verificá y confirmá

Una vez que hayas completado todos los campos, se te presentará una pantalla de “Confirmar Nominación”. Verificá cuidadosamente que todos los datos sean correctos y, si todo está bien, dale clic en “Confirmar”.

Una vez confirmada la nominación, el proceso ha finalizado con éxito. Tus entradas ya están listas para el show.

Recordá que, si compraste más de una entrada, debés repetir este proceso para nominar las entradas restantes con los datos de tus acompañantes.

Lea más: Así fue el concierto de Shakira en Paraguay en 2011

Información importante para el acceso

Las entradas son 100% digitales y están encriptadas en la aplicación Quentro. Por seguridad, el código QR que se genera es dinámico y cambia constantemente, por lo que bajo ninguna circunstancia debe ser impreso o presentado en papel.

No existe un proceso de canje por pulseras o entradas físicas; la presentación en el acceso es únicamente a través del QR en tu teléfono móvil.

Shakira se presentará en Paraguay, en el Estadio La Nueva Olla, este viernes 28 de noviembre (Día 1) y sábado 29 de noviembre (Día 2). La colombiana vuelve a nuestro país en el marco de su tour “Las mujeres ya no lloran”.