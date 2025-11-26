Así fue el concierto de Shakira en Paraguay en 2011.

Recordamos la histórica cobertura de ABC Color del Personal Pop Festival, donde Shakira deslumbró a más de 35.000 personas en su primera visita al país, un evento que elevó a Paraguay al “primer mundo” de los espectáculos.

El festival no solo marcó el primer show de la superestrella colombiana en el país, sino que también contó con la participación de otros grandes artistas, como el grupo de Ciudad del Este Los Rumberos, los argentinos Auténticos Decadentes y los jamaiquinos Ziggy Marley & Músicos, quienes regresaban a Paraguay desde 1993.

La expectativa se reflejó en una masiva asistencia. Más de 35.000 personas se congregaron en el óvalo del hipódromo para disfrutar del show y bailar con sus ídolos. La jornada fue catalogada como una “fiesta en la cual disfrutó toda la familia”. El público se rindió ante la presentación de una “artista de fama planetaria”, que cantó sus mejores melodías en lo que se convirtió en “una noche para la historia”.

El show de Shakira, en el marco de su gira mundial “Sale el Sol World Tour”, requirió un impresionante despliegue técnico, que se armó en menos de 24 horas. Esto incluyó 120 cabezas de luces móviles, una pasarela de 25 metros de largo, un escenario principal de 18 por 30 metros y 14 de altura, además de varias pantallas LED de alta definición. El sonido tuvo una potencia de unos 60.000 watts, distribuido en cajas de última generación, en una puesta que se recordó en el país durante muchos años.

El vestuario de Shakira fue otro punto destacado de la cobertura, siendo “especialmente ideado y creado”. Los frecuentes cambios de vestuario le permitieron hacer “delirar a los miles de presentes”. Incluso, se pudo ver en el show el uso de abanicos diseñados específicamente para el “Sale el Sol World Tour”.

En cuanto al show, Shakira desarrolló una rutina planificada milimétricamente que incluyó éxitos como “Pienso en ti”, “Años luz”, “Te dejo Madrid”, “Si te vas”, “Suerte”, “Inevitable”, “Despedida”, “Gitana”, “La tortura” y “Ciega sordomuda”, por citar algunas. El repertorio también contó con temas vibrantes como “Loca”, “Loba” y “Ojos así”, para culminar con el “Waka Waka”. Todo el show mezcló la fuerza de las imágenes con una banda de gran porte.

Catorce años después de aquel hito, la artista colombiana volverá a pisar suelo paraguayo. Este viernes 28 y sábado 29 de noviembre, Shakira presentará su nuevo espectáculo como parte de su gira “Las mujeres ya no lloran”. La expectativa es alta, buscando replicar la euforia y el éxito de aquel primer concierto en Asunción que, para muchos, sigue siendo un referente de los grandes shows internacionales en el país.