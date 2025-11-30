Música
30 de noviembre de 2025 - 15:43

Navidad en Palacio de López: habilitan buses “Búho” y estacionamiento gratuito

Detalles de la ornamentación que lucirá este año el Árbol de Navidad del Palacio de López.
El Palacio de Gobierno será este domingo el punto de encuentro para el tradicional encendido del árbol de Navidad. El evento arrancará a las 17:00 con propuestas artísticas, ferias y espectáculos musicales.

Por Joaquín Tandé

El entorno del Palacio de López se convertirá esta tarde en un circuito navideño, a raíz del encendido del árbol de Navidad.

La convocatoria, abierta al público, incluirá la participación de 150 artistas distribuidos en distintos escenarios.

El line-up arranca a las 17:00 con la apertura oficial. Desde las 18:00, el público podrá ver la obra teatral La Carta de Papá Noel en el Escenario Litoral.

A las 19:20, subirá la Orquesta Nacional de Música Popular, seguida a las 20:00 por la Orquesta Sinfónica Nacional y artistas invitados como Jazmín del Paraguay, Dalma Ferreira, Melissa Hicks y Enrique Zayas en el Escenario Paraguay Independiente.

Encendido del árbol y show central

El punto culminante está previsto para las 20:25, con el encendido del gran árbol navideño frente al Palacio.

El espectáculo incluirá drones, luces y fuegos artificiales. Minutos después, a las 20:30, la agrupación Tierra Adentro cerrará la jornada con un concierto en el Escenario Litoral.

Transporte y servicios para asistentes

Para facilitar el retorno de las familias, el servicio nocturno Red Búho operará desde las 22:00, con las líneas B1, B3 y B4 desde su parada habitual en Colón y Presidente Franco, conectando con San Lorenzo, Ñemby y Luque.

Además, se habilitará estacionamiento libre y gratuito en el Puerto de Asunción para quienes lleguen en vehículo particular.

La actividad forma parte del programa “La Navidad Florece en Paraguay”.