Navidad en Palacio de López: habilitan buses “Búho” y estacionamiento gratuito

El entorno del Palacio de López se convertirá esta tarde en un circuito navideño, a raíz del encendido del árbol de Navidad.

La convocatoria, abierta al público, incluirá la participación de 150 artistas distribuidos en distintos escenarios.

El line-up arranca a las 17:00 con la apertura oficial. Desde las 18:00, el público podrá ver la obra teatral La Carta de Papá Noel en el Escenario Litoral.

A las 19:20, subirá la Orquesta Nacional de Música Popular, seguida a las 20:00 por la Orquesta Sinfónica Nacional y artistas invitados como Jazmín del Paraguay, Dalma Ferreira, Melissa Hicks y Enrique Zayas en el Escenario Paraguay Independiente.

Encendido del árbol y show central

El punto culminante está previsto para las 20:25, con el encendido del gran árbol navideño frente al Palacio.

El espectáculo incluirá drones, luces y fuegos artificiales. Minutos después, a las 20:30, la agrupación Tierra Adentro cerrará la jornada con un concierto en el Escenario Litoral.

Transporte y servicios para asistentes

Para facilitar el retorno de las familias, el servicio nocturno Red Búho operará desde las 22:00, con las líneas B1, B3 y B4 desde su parada habitual en Colón y Presidente Franco, conectando con San Lorenzo, Ñemby y Luque.

Además, se habilitará estacionamiento libre y gratuito en el Puerto de Asunción para quienes lleguen en vehículo particular.

La actividad forma parte del programa “La Navidad Florece en Paraguay”.