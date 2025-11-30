Shakira cierra dos noches históricas en Paraguay y ofrece una canción “de yapa”

Shakira ofreció este sábado su segunda y última fecha en Asunción con su exitosa gira “Las Mujeres Ya No Lloran”, marcando historia también en nuestro país. Según datos de la organización, unas “100.000 personas aullaron con La Loba” en estas dos presentaciones.

Sin grandes cambios con respecto a lo que fue la presentación del viernes, Shakira compartió el sábado un repertorio que recorrió éxitos de toda su carrera, con un enorme despliegue de coreografías, vestuario y efectos visuales.

En el segmento en que la estrella colombiana recordó sus inicios con la enérgica “Pies descalzos, sueños blancos” y la sentida balada “Antología”, Shakira expresó su amor al público paraguayo que la viene acompañando hace más de treinta años.

“Los quiero mucho”, expresó la cantante y compositora, que se encontraba con sus músicos al frente de la pasarela en un momento acústico.

Así decidió complacer al público que le pedía “Día de enero” y se mostró visiblemente emocionada al interpretar esta canción, que había sido parte de su álbum “Fijación Oral Vol. 1″ (2005).

El público la acompañó coreando los versos de este tema, que no había sido incluido en el repertorio de la primera fecha, y que fue inspirado en su noviazgo con el argentino Antonio de la Rúa.

Shakira es la primera artista en llenar durante dos noches el Estadio La Nueva Olla, marcando un hito histórico para nuestro país. A lo largo de dos horas de show, la artista colombiana destacó al amor propio, a la resiliencia de las mujeres, al amor y a la libertad.

La estrella oriunda de Barranquilla demostró además su capacidad vocal y su enorme talento para el baile, entregando diversas coreografías junto a su equipo de bailarines.

Una verdadera fiesta y celebración es la que ofreció Shakira en Asunción y ojalá que no tengan que pasar otros 14 años para volver a disfrutar un concierto suyo en suelo paraguayo.