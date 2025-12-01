Ensamble Fusión de la OSN cierra el año con el concierto “Jazz Sudamericano”

El concierto tendrá lugar este lunes 1 de diciembre a las 20:00 en el Auditorio de la OSN, ubicado en Tte. Coronel Ayala Velázquez 376 c/ Cap. Brizuela, en Asunción.

Lea más: La experiencia inolvidable de las cuatro músicas paraguayas que tocaron con Shakira

Esta presentación especial promete sumergir al público en una selección de ritmos, matices y expresiones musicales propias de Sudamérica, consolidando el compromiso del Ensamble Fusión con la exploración de la música contemporánea con raíces regionales.

El repertorio elegido destaca por su diversidad y calidad. Los asistentes podrán disfrutar de piezas fundamentales del género, como la melancólica Milonga Gris de Carlos Aguirre (Argentina), la complejidad rítmica de Ginga Carioca del maestro Hermeto Pascoal (Brasil), y la festividad de Festejo por encomienda (Perú).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ensamble también rendirá homenaje al folclore chileno con Gracias a la vida de Violeta Parra y al uruguayo con una obra de Hugo Fattoruso, sumado a las famosas Two Venezuelan Vals de Antonio Lauro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La identidad paraguaya estará fuertemente representada con la inclusión de obras como Alma y violín de Lorenzo Álvarez y la popular Ojavea de Rolando Chaparro, entre otras piezas destacadas del jazz nacional.

El Ensamble Fusión está integrado por músicos de destacada trayectoria en la escena nacional: Giovanni Primerano en el piano, Paula Rodríguez en el contrabajo, Bruno Muñoz en el saxo, Víctor S. Morel en la batería y Omar Valdez en la guitarra.

Su solvencia artística garantiza que esta clausura del ciclo 2025 será una excelente oportunidad para disfrutar de una velada especial, donde el jazz sudamericano será el gran protagonista, celebrando la riqueza cultural y musical del continente con entrada libre y gratuita.