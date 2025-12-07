Flor Bertotti abre hoy las puertas al “túnel del tiempo” en el Jockey Club

“Estamos muy felices en esta Otra Vuelta, la estamos disfrutando un montón”, expresó Flor Bertotti, en una charla con ABC, antes de su regreso a Paraguay con esta gira que comenzó hace algunas semanas en Ecuador.

Lea más: “Nadie dice Nada” en Paraguay: arpa, polca y el debate eterno entre la sopa y la chipa guazú

Para la cantante y actriz “cada noche es mágica” y señaló que el público encontrará varias diferencias con el espectáculo que había presentado en 2023.

“Hay algunos vestuarios nuevos y agregamos muchas canciones que nos dábamos cuenta que nos quedaban afuera porque el show se nos hacía eterno”, detalló.

En este sentido, indicó que “lo lindo de tener tanto recorrido con un espectáculo y poder hacer otra vuelta es ajustar algunas cosas, ordenarlas y generar momentitos diferentes”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Hay una brisa nueva dentro de lo que es este show que, en realidad es volver a pasar por el corazón las canciones que nos emocionaron, que nos constituyeron”, acotó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La artista señaló que más allá de la infraestructura del espectáculo, las pantallas, vestuarios, bailarines y una banda de músicos en escena, “lo que convoca es el recuerdo”.

“Eso es lo que vivimos cada noche cuando hacemos el show. Un túnel del tiempo y un reencuentro con las emociones que vivimos hace 20 años cuando el programa estaba como contemporáneo”, expresó la intérprete de “Flores amarillas” y “¿Por qué?”.

Para Flor Bertotti, “Floricienta” fue un proyecto que le abrió las puertas de todo el mundo, entre ellos los 18 países que recorrió con esta gira de conciertos denominada Otra Vuelta.

“Es una locura y todo eso fue gracias a ‘Floricienta’. Es un personaje que me marcó para siempre, que me dio un montón de oportunidades, un montón de amigos, de vivencias, de experiencias surrealistas y espectaculares”, afirmó.

Agregó que se siente muy agradecida con este personaje. “Hoy, veinte años después, estar recorriendo el mundo con sus canciones es algo que me llena de agradecimiento, alegría y felicidad”, acotó.

Bertotti aseguró que hay una nueva generación que está conectando con la serie a partir de “Margarita”, y viéndola como un spin-off. “Hay como una vigencia eterna en algún punto. Se van pasando de generación en generación, así que para mí es re linda y me encanta”, reflexionó.

Finalmente afirmó que en el show incorporaron una “outfit cam”, de modo a celebrar a aquellos que han dejado salir su creatividad a la hora de vestirse como los que se disfrazan de pollito, de Floricienta o imitan algunos de sus vestuarios.

“La verdad es que pasa algo muy lindo con eso y es muy divertido”, expresó.

Horarios y entradas

El inicio del show está previsto para las 21:15 y las entradas siguen a la venta a través de linke-arte.com y todoticketparaguay.com.

Los precios y sectores son: Plateas (G. 190.000), Campo (G. 230.000), Preferencias (G. 430.000), VIP Oro (G. 700.000), VIP Platino (G. 800.000) y VIP Flor (G. 950.000).