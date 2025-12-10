Nina Castro protagoniza un concierto navideño solidario en el Teatro Tom Jobim

La cantante Nina Castro, junto a varios artistas invitados, ofrecerá este jueves 11 un concierto navideño en el Teatro Tom Jobim (Eligio Ayala c/ Perú) del IGR Asunción. El concierto será a las 20:00.
La artista brasileña ofrecerá un repertorio especial combina clásicos navideños del Paraguay y Brasil, además de obras emblemáticas del repertorio internacional.
Entre algunos de los temas que se podrán escuchar se encuentran: “Noche de paz”, “Navidad del Paraguay”, “Dos trocitos de madera”, “Um feliz Natal”, “Imagine”, “Natal Todo Dia” y “Carol of the Bells”.
Nina Castro es licenciada en Música por la UNA y cuenta con un una destacada trayectoria en escenarios de Paraguay y Brasil.
Con este concierto, el IGR Asunción cerrará su ciclo de actividades 2025, anticipando las actividades que integrarán la programación de 2026.
El acceso al concierto consistirá en la donación de un pan dulce, el cual será entregado a pacientes y donantes voluntarios del servicio de Hematología y Centro Productor de Sangre del Instituto de Previsión Social (IPS).