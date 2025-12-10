“El gran vals” llega hoy al barrio Mburicaó

Este miércoles 10 de diciembre, a las 20:00, el Ex Seminario Metropolitano (Kubitschek 661 y Azara) se convertirá en el escenario donde la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción, bajo la dirección del maestro Luis Szarán, y con la participación especial de la soprano Yennifer Gutiérrez, presentará su tercer concierto del ciclo anual de actuaciones al aire libre.

Esta edición, titulada “El Gran Vals”, llega al barrio Mburicaó como parte de una propuesta que combina tradición, arte y comunidad, y que se enmarca en la conmemoración del 89 aniversario de Radio Cáritas. El evento, inicialmente previsto para el 18 de noviembre, fue reprogramado por motivos de fuerza mayor, manteniendo sin embargo su esencia festiva y la invitación abierta a todo público.

Durante la velada, la OSCA interpretará un repertorio que abarca oberturas, marchas y valses de compositores como Johann Strauss, Giacomo Puccini, Johannes Brahms, Emil Waldteufeld, Georges Bizet, Wolfgang Amadeus Mozart, Leroy Anderson, Dimitri Shostakovich y Henry Mancini.

El momento central del espectáculo contará con la presencia de los bailarines del Ballet Clásico y Moderno Municipal, dirigidos artísticamente por Miguel Bonnin, quienes darán vida al Vals Nº 2 de Shostakovich.

Participarán Sofía Shittner, Camila Franco, Fátima Miranda, Diana Arce, María Fernanda Perelló, Alex Gómez, Lucas Zárate, José Godoy, Hernán Correa y Rodrigo Delgado, con la guía del maestro ensayador Ángel Ovelar. Para el cierre, tanto la OSCA como los bailarines invitarán al público a sumarse y bailar, transformando el concierto en un encuentro participativo y cercano.

La organización está a cargo de la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción, mediante la Dirección de Acción Cultural, junto con la Sociedad Filarmónica de Asunción y Radio Cáritas, con la presentación de la Fundación Itaú y Petrobras.