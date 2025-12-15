Música
El Teatro Municipal albergará una fiesta cultural dedicada a la guarania y la Navidad

Andrea Valobra atraviesa una nueva etapa tanto en su vida personal como musical.
La guarania, como emblema sonoro de la identidad paraguaya, será la gran protagonista de una celebración artística que reunirá música, danza, poesía y tradiciones navideñas en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane. El encuentro propone un recorrido por distintas expresiones culturales para despedir el año con una mirada puesta en la memoria y el patrimonio vivo.

Este martes 16 de diciembre, desde las 18:00, el Teatro Municipal Ignacio A. Pane (Pdte. Franco e/ Chile y Alberdi) será escenario de una jornada especial dedicada a la guarania, en el marco del festival Navidad en Asunción.

Con acceso libre y gratuito, la propuesta rinde homenaje a este género fundamental de la música paraguaya, a cien años de su creación y en consonancia con su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La programación musical reunirá a la Spirit and Sound Orchestra, que acompañará a un destacado grupo de solistas integrado por Andrea Valobra, Pablo Simón, Marcelo Rojas, Pedro Martínez, Susana Zaldívar, Dani Blaires, Isan Alejandro, Vivi Talavera, junto al Coro de Luque. A este momento se sumará un ensamble de la Orquesta Sinfónica Nacional, con la participación de la soprano Rossana Barreto, aportando una dimensión sinfónica al homenaje.

El escenario también recibirá a la Jazz Band de la Policía Nacional, la Orquesta Juvenil de Asunción y el Coro Polifónico ArtVita Música, que interpretará un repertorio de villancicos, mientras que el Coro de Adultos Mayores “Desde el Alma” ofrecerá canciones navideñas cargadas de emoción y experiencia.

La palabra poética tendrá su espacio a través de Daniel Osmar Rivas, y el folclore se hará presente con la Compañía de Danza Angatupyry, además de los elencos municipales de banda, ballet y conjunto folclórico, que completarán una propuesta escénica diversa y representativa.

Como complemento a las presentaciones artísticas, el público podrá disfrutar de una feria gastronómica y artesanal, pensada para acompañar la experiencia cultural y convertir la jornada en un punto de encuentro para celebrar la música, las tradiciones y el espíritu festivo de diciembre.