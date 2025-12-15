El Teatro Municipal albergará una fiesta cultural dedicada a la guarania y la Navidad

Este martes 16 de diciembre, desde las 18:00, el Teatro Municipal Ignacio A. Pane (Pdte. Franco e/ Chile y Alberdi) será escenario de una jornada especial dedicada a la guarania, en el marco del festival Navidad en Asunción.

Con acceso libre y gratuito, la propuesta rinde homenaje a este género fundamental de la música paraguaya, a cien años de su creación y en consonancia con su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La programación musical reunirá a la Spirit and Sound Orchestra, que acompañará a un destacado grupo de solistas integrado por Andrea Valobra, Pablo Simón, Marcelo Rojas, Pedro Martínez, Susana Zaldívar, Dani Blaires, Isan Alejandro, Vivi Talavera, junto al Coro de Luque. A este momento se sumará un ensamble de la Orquesta Sinfónica Nacional, con la participación de la soprano Rossana Barreto, aportando una dimensión sinfónica al homenaje.

El escenario también recibirá a la Jazz Band de la Policía Nacional, la Orquesta Juvenil de Asunción y el Coro Polifónico ArtVita Música, que interpretará un repertorio de villancicos, mientras que el Coro de Adultos Mayores “Desde el Alma” ofrecerá canciones navideñas cargadas de emoción y experiencia.

La palabra poética tendrá su espacio a través de Daniel Osmar Rivas, y el folclore se hará presente con la Compañía de Danza Angatupyry, además de los elencos municipales de banda, ballet y conjunto folclórico, que completarán una propuesta escénica diversa y representativa.

Como complemento a las presentaciones artísticas, el público podrá disfrutar de una feria gastronómica y artesanal, pensada para acompañar la experiencia cultural y convertir la jornada en un punto de encuentro para celebrar la música, las tradiciones y el espíritu festivo de diciembre.