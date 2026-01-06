El Ensamble Palito Miranda estrena video en vivo desde el Teatro de las Américas

El Ensamble Palito Miranda lanzó recientemente un video en vivo de su actuación en el Teatro de las Américas del CCPA, registrado durante una edición de CCPA Jazz Night.

El material audiovisual permite revivir el concierto completo y ofrece una mirada cercana al sonido del grupo en directo, con arreglos especialmente concebidos para esta presentación.

El video ya se encuentra disponible en el canal oficial de YouTube del ensamble, invitando al público a sumergirse en una propuesta que combina composiciones contemporáneas, identidad local y una fuerte impronta latinoamericana. La grabación destaca no solo la calidad interpretativa del grupo, sino también la riqueza de los arreglos y el diálogo musical entre sus integrantes.

El concierto gira en torno a Ida y Vuelta, el segundo álbum de estudio del proyecto de jazz paraguayo liderado por Palito Miranda. Este trabajo reúne composiciones de una nueva generación de autores del jazz nacional y cuenta con la colaboración de reconocidos arregladores de la escena latinoamericana, como Rafael Rocha (Brasil), Hilario Durán (Cuba), Aníbal Seminario (Perú), Emilio Solla y Germán Lema (Argentina).

El repertorio del álbum —y del concierto registrado— recorre una amplia paleta de estilos y ritmos: desde el jazz funk y el swing hasta la polca paraguaya, la guarania, el baião y el danzón. Las obras pertenecen a compositores paraguayos del ámbito instrumental y jazzístico como Óscar Aldama, Orlando Bonzi, José Villamayor, Mar Pérez, Sixto Corbalán, Pier Pappalardo y Pedro Martínez.

Ida y Vuelta funciona como un punto de encuentro entre escenas, generaciones y lenguajes musicales. Tanto a nivel compositivo como en los arreglos, el proyecto propone un intercambio artístico activo entre Paraguay y Latinoamérica, fortaleciendo la circulación de ideas y miradas dentro del jazz contemporáneo de la región.

El álbum fue grabado en Asunción, en los estudios Ciudad Nueva, y este nuevo video en vivo se suma como una pieza clave para comprender la dimensión escénica del ensamble, consolidando su trayectoria y ampliando el alcance de su propuesta artística.