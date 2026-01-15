Música
San Bernardino será sede del primer show de Deborah de Luca en Paraguay

Deborah de Luca.
Deborah de Luca.

La DJ y productora italiana Deborah De Luca se presentará por primera vez en Paraguay el 16 de enero de 2026, en el Anfiteatro “José Asunción Flores”, en la ciudad de San Bernardino. El evento, que se realiza en el marco de la fiesta Ologram, comenzará a partir de las 21:00 también con propuestas nacionales.

Deborah De Luca, una de las artistas más reconocidas del techno europeo contemporáneo, llegará por primera vez a Paraguay para ofrecer un set el 16 de enero de 2026 en el Anfiteatro “José Asunción Flores”, en la ciudad de San Bernardino.

Nacida en Nápoles, Italia, Deborah De Luca creció en el barrio de Scampia, una zona popular que ha sido retratada en distintas expresiones culturales italianas. Su acercamiento a la música electrónica se dio de manera progresiva y, tras formarse como DJ y productora, comenzó a consolidar una carrera que la llevó a escenarios internacionales.

Dentro del circuito del techno, De Luca es conocida por un estilo que la crítica especializada y la propia producción del evento describen como directo y de alto impacto, con estructuras rítmicas marcadas y una fuerte presencia melódica. Este enfoque le permitió integrarse rápidamente a la escena europea, especialmente en clubes y festivales de Italia, Alemania, España y otros países con una tradición sólida en música electrónica.

En 2013 fundó su propio sello discográfico, Sola_mente Records, desde el cual edita gran parte de su material y apoya a otros productores del género. El sello se convirtió en una plataforma clave para el desarrollo de su identidad artística y para su proyección internacional. En 2018 lanzó el álbum Ten, un trabajo con el que celebró una década de trayectoria y que marcó una etapa de mayor visibilidad global para la productora.

A lo largo de los últimos años, De Luca ha participado en algunos de los festivales y clubes más relevantes del circuito electrónico internacional, consolidando una presencia constante en carteleras de Europa, América y Asia. Su popularidad dentro del techno se refleja también en plataformas digitales y en la regularidad de sus giras, que la posicionan como una figura de referencia dentro del género.

Según lo comunicado por la producción, su debut en Paraguay propone una noche dedicada a la música electrónica en un formato al aire libre, aprovechando el contexto estival y un espacio emblemático como el anfiteatro de San Bernardino. La organización destaca la expectativa generada por la primera visita de la artista al país y su vínculo con el público de la escena electrónica regional.

Barret es uno de los DJ que se presentará antes de la artista principal.
Formarán también parte de la noche representantes nacionales como Pulso As, quien crea tensión, atmósferas intensas y narrativa de pista bien marcada; Barret, con un sonido preciso y contemporáneo, con un recorrido internacional y raíz underground, y DJ Rally, con una selección profunda y experiencia clave en la construcción de la escena local.

Entradas y horarios

Las entradas siguen en venta en los puntos de venta de Ticketea y también en modalidad online. Actualmente están habilitadas en la fase Tier 2. Los precios son: G. 230.000 (Generales), G. 290.000 (The Pit) y G. 430.000 (Backstage). .

El evento comenzará a las 21:00 y los horarios son los siguientes:

21:00 – 23:00 Pulso

23:00 – 01:00 Barret

01:00 – 04:00 Deborah De Luca

04:00 – cierre DJ Rally

El evento es exclusivo para mayores de edad