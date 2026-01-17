Música
TINI en Paraguay: estos son los precios y sectores para el show “FUTTTURA”

TINI regresará a Paraguay con "Futttura", presentando un recorrido por temas de toda su carrera.
Tini Stoessel regresará a Paraguay el próximo 7 de marzo con su nueva gira “FUTTTURA”, que promete un gran despliegue visual y artístico, además de un recorrido por los temas más emblemáticos de toda su carrera. En esta nota te contamos cuáles serán los precios y los sectores para este show.

Por ABC Color

La artista argentina TINI se prepara para regresar a Paraguay con su nuevo espectáculo “Futttura”, con el que ofreció nueve shows con entradas agotadas en el Tecnópolis de Buenos Aires y recorrerá varias ciudades de Argentina y de Sudamérica.

La cita en Asunción será el próximo 7 de marzo en el Jockey Club Paraguayo (Cedro e Indio Francisco) y este lunes 19 de enero a las 10:00 comenzará la preventa de entradas, exclusiva con tarjetas de crédito de Itaú.

En tanto, la venta general será desde el miércoles 21 de enero a las 10:00. En ambos casos, las mismas se podrán adquirir a través de tiendanaranjaentradas.com.py.

Los sectores y precios en la Etapa 1 de venta serán los siguientes:

  • Platea: G. 350.000
  • Campo General: G. 420.000
  • Lounge: G. 700.000
  • Campo VIP: G. 950.000
  • Ultra Fans: G. 1.800.000
  • Pit A y Pit B: G. 2.500.000

Los menores de 2 años ingresan gratis y los menores de hasta 15 años deben ingresar acompañados de un adulto responsable y ambos deben adquirir entradas.

Tras su debut en la serie "Violetta", TINI ha desarrollado una exitosa carrera musical con la que ha lanzado seis álbumes de estudio.
También habrá un sector especial para personas con discapacidad, los cuales podrán acceder al evento con un acompañante. Ambos deben adquirir entradas ara el sector asignado a Accesibilidad.

Los organizadores también detallaron que los QR de las entradas digitales estarán ocultos por seguridad y se habilitarán unos días antes del evento.