TINI en Paraguay: estos son los precios y sectores para el show “FUTTTURA”

La artista argentina TINI se prepara para regresar a Paraguay con su nuevo espectáculo “Futttura”, con el que ofreció nueve shows con entradas agotadas en el Tecnópolis de Buenos Aires y recorrerá varias ciudades de Argentina y de Sudamérica.

La cita en Asunción será el próximo 7 de marzo en el Jockey Club Paraguayo (Cedro e Indio Francisco) y este lunes 19 de enero a las 10:00 comenzará la preventa de entradas, exclusiva con tarjetas de crédito de Itaú.

En tanto, la venta general será desde el miércoles 21 de enero a las 10:00. En ambos casos, las mismas se podrán adquirir a través de tiendanaranjaentradas.com.py.

Los sectores y precios en la Etapa 1 de venta serán los siguientes:

Platea: G. 350.000

Campo General: G. 420.000

Lounge: G. 700.000

Campo VIP: G. 950.000

Ultra Fans: G. 1.800.000

Pit A y Pit B: G. 2.500.000

Los menores de 2 años ingresan gratis y los menores de hasta 15 años deben ingresar acompañados de un adulto responsable y ambos deben adquirir entradas.

También habrá un sector especial para personas con discapacidad, los cuales podrán acceder al evento con un acompañante. Ambos deben adquirir entradas ara el sector asignado a Accesibilidad.

Los organizadores también detallaron que los QR de las entradas digitales estarán ocultos por seguridad y se habilitarán unos días antes del evento.