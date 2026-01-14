TINI vuelve a Paraguay con “Futttura” en el mes de marzo

Tras el furor que causó con “FUTTTURA” en Buenos Aires, TINI se alista para retornar a Paraguay y presentar este espectáculo que promete un gran despliegue técnico y artístico. El Jockey Club Paraguayo será el escenario de este espectáculo, enmarcado en la gira mundial de la artista.

“Futttura’ es un recorrido emocionante por todas las etapas de su trayectoria, revive los grandes éxitos que marcaron a generaciones y presenta la energía vibrante de su presente musical”, destacó la producción del evento, que estará a cargo de AM Producciones.

Señalaron también que “Futttura” es un hito en la carrera de TINI, quien cautivó al público desde su aparición en la serie “Violetta”, para luego convertirse en una de las artistas pop más importantes de Latinoamérica.

La preventa de entradas comenzará este lunes 19 de enero a las 10:00 y será exclusiva para clientes de Itaú, a través de la web tiendanaranja.com.py. La venta general comenzará el miércoles 21 a las 9:59 a través de la misma web.

