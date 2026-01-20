Göbekli Tepe invita a viajar con “Acelero”, su tercer sencillo

Göbekli Tepe es un sitio arqueológico ubicado en Turquía y es considerado como el lugar de culto religioso más antiguo del mundo.

Lea más: Melian vuelve a Paraguay: identidad, emoción y la necesidad de hacer música honesta

Carlo Borghetti y Marcelo Crechi tomaron el nombre de este lugar para denominar a este proyecto musical que nació hace unos cinco años y con el cual están presentando su tercer sencillo, “Acelero”, mientras esperan poder lanzar su primer álbum en este 2026.

“Al mismo tiempo en que yo estaba escribiendo la letra de ‘Pirareta’ para Paiko, Marcelo estaba escribiendo ‘Acelero’ en el año 1999”, detalló Borghetti.

“Es una hermosa canción que fue la que realmente nos unió”, añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Borghetti recordó que ambos se conocen desde hace varias décadas de la movida musical, pero durante la pandemia decidieron experimentar hacer música juntos a partir de este tema.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Yo siento que es un proyecto muy maduro, muy serio y que da para hacerlo hasta que los días se acaben”, añadió el vocalista, tras el distendido showcase que ofrecieron días pasados en un bar de Asunción.

Si bien la propuesta musical de Göbekli Tepe invita a bajar las revoluciones, a disfrutar de melodías elaboradas con un estilo más orgánico y a transportarse a un entorno de naturaleza, “Acelero” parece algo casi contradictorio.

“Es tipo la paradoja de sentarse y contemplar el agujero negro. Desafía un poco el tiempo y el espacio”, señaló el guitarrista Marcelo Crechi.

Definió a esta canción como el “big bang” de Göbekli Tepe, que el año pasado también presentó los sencillos “Jalea de sol” y “En la Ribera”.

La inspiración y el proceso de la canción

La letra de “Acelero” está inspirada en la vida y las relaciones humanas, proponiendo un viaje emocional donde los sentimientos sobreviven, evolucionan y se resignifican.

La canción cuenta con la coautoría y producción de Mike Cardozo. Fue grabada en enero del 2025 en Limbopy Estudios, con la participación de Luis Chaparro en la batería y Mario Fatecha en los teclados y el piano eléctrico. En tanto, la mezcla y el mastering estuvo a cargo de Ricardo Zuccarelli.

Borghetti detalló que actualmente están en la etapa de pre-producción de lo que será el álbum debut de Göbekli Tepe, que tendría alrededor de diez canciones.

“Creo que vamos a entrar al estudio en breve. Tenemos hermosísimas canciones”, añadió.

Señaló que siempre la base está marcada por las guitarras de Marcelo. “A partir de las guitarras de él, de los riffs, de las armonías”, nace todo.

Crechi, por su parte, instó al público a dejarse llevar por el viaje que propone esta canción, que ya está disponible en las plataformas digitales.

“El viaje, los sentimientos, el amor es lo que, digamos, traspasa todo. Las barreras del tiempo, del espacio, los sentimientos, las personas, la familia, la vida en sí”, acotó.

El videoclip de la canción fue grabado en la Costanera de Asunción, en las inmediaciones del puente Héroes del Chaco; y también junto al lago Ypacaraí.

La dirección del videoclip estuvo a cargo de Kemel Huespe y Sara Cáceres, con la producción de One Motion. Los actores que aparecen en el material son Aby Silva y Elías Cardozo.