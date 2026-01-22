¿BTS en Paraguay?: este es el pedido de las ARMY

El anuncio del regreso de BTS a los escenarios como grupo completo desató una verdadera euforia global, y Paraguay no es la excepción. Luego de que se confirmaran las fechas de su gira mundial para este 2026, tras una pausa de cuatro años por el servicio militar, las ARMY paraguayas no tardaron en reaccionar. La posibilidad de tener a los siete ídolos cerca encendió una chispa de movilización que no descansa en las plataformas digitales.

Desde que se dio a conocer el itinerario que incluye a México, Colombia, Perú, Argentina, Chile y Brasil, las fans locales iniciaron una campaña intensiva en redes sociales. El pedido es claro y directo: que Paraguay sea considerado como una parada adicional en el tramo sudamericano de la gira. Lo que comenzó como un rumor se transformó rápidamente en una cruzada colectiva por ver a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en suelo guaraní.

En la red social X (anteriormente Twitter), la tendencia se mantuvo en el puesto número uno en Paraguay durante varios días consecutivos. Utilizando el hashtag #BTSENPARAGUAY dirigido a productoras locales y a la propia cuenta oficial de BigHit Music, las fans lograron generar un volumen de conversación impresionante.

El ingenio paraguayo también se hizo presente a través de memes y publicaciones cargadas de humor. Desde imágenes de los integrantes de la banda con la camiseta de la Albirroja hasta promesas de “vender hasta los muebles” con tal de comprar una entrada en Asunción, las ARMY refuerzan su pedido de una manera creativa.

La gira de BTS en Latinoamérica

En cuanto a los detalles técnicos de la gira, el retorno de los “reyes del K-pop” está marcado por una ambición sin precedentes. La serie de conciertos comenzará en abril en Goyang, Corea del Sur, donde se estrenará un imponente escenario con diseño de 360°.

El tramo latinoamericano de la gira es particularmente significativo, ya que BTS no se presenta en la región con su formación original desde hace casi una década. La ruta confirmada inicia en mayo con tres fechas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Tras un breve paso por otros continentes, el grupo aterrizará en Sudamérica en octubre, visitando por primera vez ciudades como Bogotá, Lima y Buenos Aires.

Las fechas ya cerradas para el Cono Sur sitúan a los artistas en Bogotá el 2 y 3 de octubre, seguidos por Lima el 9 y 10. Posteriormente, se presentarán en Santiago de Chile el 16 y 17, para luego cruzar a Buenos Aires los días 23 y 24. El cierre de esta etapa será en Sao Paulo, Brasil, con tres funciones los días 28, 30 y 31 de octubre, dejando, técnicamente, pequeños espacios en el calendario que las fans paraguayas sueñan con llenar.