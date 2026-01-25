La Orquesta de Cámara Juvenil del CCPA abre audiciones para su temporada 2026

Las audiciones se llevarán a cabo el lunes 23 de febrero, a las 09:30, en el Teatro de las Américas del CCPA, ubicado sobre José Berges 297. La convocatoria está dirigida a instrumentistas de violín, viola y violonchelo que cuenten con al menos dos años de práctica en su instrumento y tengan hasta 25 años de edad al momento de presentarse.

El proceso de selección contempla dos instancias: la interpretación de una obra preparada previamente por cada postulante y una prueba de lectura a primera vista a partir de un fragmento musical que será entregado por el tribunal evaluador durante la audición.

La Orquesta de Cámara Juvenil del CCPA funciona como una orquesta-escuela, orientada a brindar una formación integral y a facilitar la inserción de jóvenes músicos en el ámbito profesional. Creada en 2003, mantiene desde 2004 una actividad sostenida con conciertos de temporada en el Teatro de las Américas, además de presentaciones y giras tanto dentro como fuera del país.

Cada dos años, los integrantes son seleccionados mediante concurso, lo que les permite acceder a una experiencia de práctica instrumental colectiva con repertorio avanzado y al intercambio con maestros de la música. A lo largo de su trayectoria, numerosos exintegrantes han pasado a formar parte de agrupaciones juveniles de Asunción y del interior del país.

Las personas interesadas en postularse deben completar un formulario de inscripción, disponible en el Departamento Cultural del CCPA. También puede solicitarse a través del correo electrónico orquesta@ccpa.edu.py o mediante contacto telefónico al (0981) 546-082, de lunes a viernes, en el horario de 09:00 a 16:00 horas.