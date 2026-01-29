Néstor Damián Girett cumple 25 ediciones con el Festival del Batiburrillo

El Festival del Batiburrillo, el Siriki y el Chorizo sanjuanino se ha convertido en un símbolo de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones. Y en todas las ediciones, hay un artista que se ha mantenido en la grilla: Néstor Damián Girett y los Misioneros.

Este 30 y 31 de enero, el festival celebrará su edición número 25 y el sábado será el turno de Néstor Damián Girett de ocupar el escenario en la Plaza Boquerón.

“Me contaron los de la producción que hay 17.000 reservas en los hoteles, en las estancias, en las casas y hay más localidades todavía en los alrededores”, señaló, en relación a esta fiesta gastronómica y cultural.

Girett dedicó a esta fiesta la canción “La sucursal del cielo” ya que, según afirmó, en la capital del departamento de Misiones “se va un arribeño y ya se queda, ya no vuelve”. “Se enamora, forma un hogar, familia”, acotó.

El artista, que en 2023 compiló sus memorias en el libro “El arribeño”, recordó que llegó a San Juan Bautista con tan solo 15 días de vida y en estos más de 70 años ha sido testigo del crecimiento que tuvo la localidad.

Con respecto a la presentación que realizará en el festival, Girett afirmó que presentarán un repertorio con sus principales éxitos, durante aproximadamente 45 minutos. En esta ocasión estará acompañado en escena por Beto Pissurno (acordeón y arreglos), Arsenio Garcete (voz), Catalino Ramos (bajo) y Tony Bareiro (arpa).

Detalló que habitualmente también son parte de Los Misioneros el arpista Tito Verdún, el cantante Salvador Báez y Ramón Estigarribia.

En cuanto al origen del festival, Girett recordó que nació a partir de una idea del ex intendente y gobernador Victor Hugo Pereira. Afirmó que, en una conversación, le había dicho que en San Juan faltaba una manifestación de gran concurrencia y le consultó como se podía llamar.

El artista le respondió que allí tienen el batiburrillo, el siriki y chorizo sanjuanino. “Quedó ahí y un día él me llamó y me dijo ‘tal fecha es nuestra fiesta’”, detalló.

Impulso para la escena artística

El cantante y compositor, ganador del Premio Nacional de Música en 2005, recordó que por el escenario del festival han pasado importantes artistas como los recientemente fallecidos Quemil Yambay y Rigoberto Arévalo, o la agrupación argentina Los Nocheros.

Néstor Damián Girett también afirmó que el festival ha servido de impulso para la escena artística de la ciudad, con agrupaciones de danza y música. “Por eso un festival que caracteriza a un departamento o a una ciudad es interesantísimo para nuestra cultura”, remarcó.

El festival es de acceso libre y gratuito. Este viernes ase presentarán el Grupo Folklórico Alma, Tierra y Tradición; el Grupo Folklórico Guyra Campana, Misiones Canta, la Academia de danzas Rocío Alegre, el grupo Ymaguaréicha, Ánga Purahéi, el grupo Águila y Ricky Paredes.

En tanto, el sábado estarán también el Ballet Folclórico de la Coopersanjuba, el Estudio de danzas Carmen Acosta y el Ballet folclórico Nitsuga, Chabely Fretes, el Grupo Generación, Los Alonsitos, el Grupo Irundy, La T & la M y Estilos Band.