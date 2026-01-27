Manos Creativas presenta proyecto artesanal en homenaje a Mangoré

La comisión de artesanías en crochet Manos Creativas, de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, impulsa un proyecto en homenaje a Agustín Pío Barrios, Mangoré, con el objetivo de dejar una huella identitaria en la ciudad a través de la artesanía local. La iniciativa consiste en la elaboración de una guitarra totalmente de crochet, con los colores del municipio y la característica vincha utilizada por el músico.

Rosalba Ruiz de Aranda explicó que el grupo se conformó como una comisión integrada por mujeres artesanas y que la idea surgió durante conversaciones orientadas a la promoción del trabajo artesanal. “Decidimos rendir homenaje a Mangoré y buscar una técnica que permita un acabado realista, demostrando lo que sabemos hacer en artesanía”, señaló.

Por su parte, otra integrante del grupo, Edhit Pérez, comentó que el trabajo demandó cerca de 20 días de labor intensa, dentro de un proceso total de aproximadamente un mes. Indicó que inicialmente se evaluaron otras propuestas, como túneles o banderas, pero finalmente se optó por una obra simbólica y representativa: Mangoré y su guitarra.

“Para nosotros, Mangoré nos representa. La guitarra es su emblema, junto con su tradicional vincha con plumas. Por esa razón decidimos rendir homenaje a nuestro guitarrista universal, creando esta obra que estará en exhibición como un atractivo turístico”, expresaron las artesanas.

Pérez detalló que el proyecto se realizó “a puro pulmón”, con aportes solidarios como donaciones de hilo, como también la colaboración de integrantes del grupo y otras personas para el armado de la estructura de hierro donde está montada la guitarra de crochet. En total, unas 14 artesanas participaron en la elaboración del trabajo.

La obra será exhibida este viernes y sábado, durante el festival del Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino, en la Plaza Boquerón, en inmediaciones del corpóreo de San Juan, frente a la pirámide central. Posteriormente, solicitarán que la pieza quede expuesta en la recepción de la municipalidad.