Los Auténticos Decadentes vuelven a Paraguay para las Patronales de Piribebuy

Los Auténticos Decadentes regresarán a nuestro país y protagonizarán este sábado 31 de enero las Patronales de Piribebuy. La fiesta tendrá como sede al Club 12 de agosto y también serán parte de este baile las agrupaciones Refugio de Amor, La Guardia Vieja y Qmbia Juan.

Lea más: Cosquín Rock Paraguay 2026 revela los horarios de su cuarta edición

La agrupación argentina volverá a encontrarse con el público paraguayo para celebrar a “Mi vida loca”, uno de los álbumes más importantes de su carrera, en el cual aparecen grandes éxitos como “El murguero”, “La guitarra”, “Diosa”, “El pájaro vio el cielo y se voló”, entre otros.

Un show de casi dos horas de murga y diversión traerá la banda a Piribebuy, según detalló Enrique Zárate de la productora Céfiro. Agregó que se espera alrededor de 25.000 personas para esta fiesta, que comenzará a luego de las 20:00.

Las entradas están a la venta a través de la www.redambar.com. Los precios y sectores son:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Generales: G. 60.000

VIP A y B: G. 120.000

Camarote Oro: G. 5.000.000

Camarote Plata: G. 3.000.000

Camarote Bronce A: G. 2.000.000

Camarote Bronce B: G. 1.500.000

Los camarotes son para 10 personas y se pueden reservar al (0981) 723-445.