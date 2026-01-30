Música
30 de enero de 2026 - 10:35

Los Auténticos Decadentes vuelven a Paraguay para las Patronales de Piribebuy

Fotos Facebook

La agrupación argentina Los Auténticos Decadentes estará en Paraguay este fin de semana, en el marco de la gira de los 30 años de su álbum “Mi vida loca”. El grupo encabezará este sábado las Patronales de Piribebuy en el Club 12 de agosto.

Por ABC Color

Los Auténticos Decadentes regresarán a nuestro país y protagonizarán este sábado 31 de enero las Patronales de Piribebuy. La fiesta tendrá como sede al Club 12 de agosto y también serán parte de este baile las agrupaciones Refugio de Amor, La Guardia Vieja y Qmbia Juan.

La agrupación argentina volverá a encontrarse con el público paraguayo para celebrar a “Mi vida loca”, uno de los álbumes más importantes de su carrera, en el cual aparecen grandes éxitos como “El murguero”, “La guitarra”, “Diosa”, “El pájaro vio el cielo y se voló”, entre otros.

Un show de casi dos horas de murga y diversión traerá la banda a Piribebuy, según detalló Enrique Zárate de la productora Céfiro. Agregó que se espera alrededor de 25.000 personas para esta fiesta, que comenzará a luego de las 20:00.

Las entradas están a la venta a través de la www.redambar.com. Los precios y sectores son:

  • Generales: G. 60.000
  • VIP A y B: G. 120.000
  • Camarote Oro: G. 5.000.000
  • Camarote Plata: G. 3.000.000
  • Camarote Bronce A: G. 2.000.000
  • Camarote Bronce B: G. 1.500.000

Los camarotes son para 10 personas y se pueden reservar al (0981) 723-445.