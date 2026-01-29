Música
29 de enero de 2026 - 17:41

Cosquín Rock Paraguay 2026 revela los horarios de su cuarta edición

Ciro Martínez, integrante de Ciro y Los Persas.

El Cosquín Rock Paraguay 2026 ya tiene horarios confirmados. La cuarta edición del festival se realizará el sábado 7 de febrero en el Anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino, con apertura de puertas desde las 14:30 y una programación que se extenderá hasta la madrugada, combinando referentes del rock latinoamericano con una fuerte presencia de la escena nacional.

El anfiteatro José Asunción Flores será escenario de una nueva edición del festival nacido en Córdoba, Argentina, próximo a cumplir 26 años de historia, y consolidado como uno de los encuentros musicales más importantes del continente.

La jornada musical comenzará temprano con la House Band de School of Rock, que abrirá el escenario de 14:30 a 14:50. A lo largo de la tarde, la grilla irá tomando forma con las presentaciones de Mi Sueño Póstumo (15:00 a 15:30), El Mismo —banda barcelonesa que se presenta por primera vez en Paraguay— de 15:40 a 16:10, y Bastianes (16:25 a 16:55).

El bloque vespertino continuará con Funk’Chula (17:10 a 17:50), que llegará con su más reciente material Terminal Funk’Chula, seguido por El Culto Casero (18:05 a 18:50), una de las propuestas más sólidas del indie rock local. A las 19:05 será el turno de Nonpalidece, que se presentará hasta las 20:05 en el marco de una gira que repasa sus grandes éxitos.

Ya en el tramo nocturno, el festival dará paso a los números internacionales más esperados. Conociendo Rusia, liderado por Mateo Sujatovich, subirá al escenario de 20:20 a 21:20, anticipando una celebración de su presente artístico. Luego será el turno de Altamirano (21:35 a 22:20), figura central de la escena paraguaya, reconocido por su mixtura de idiomas y su identidad sonora propia.

Conociendo Rusia.

El tramo fuerte de la noche llegará con Ciro y Los Persas, que se presentarán de 22:35 a 23:50. La banda encabezada por Andrés Ciro Martínez, con una trayectoria en constante crecimiento, es conocida por la intensidad de sus shows y la conexión directa con el público, transformando cada presentación en una celebración colectiva.

Pasada la medianoche, Catupecu Machu tomará el escenario de 00:05 a 00:55, con su propuesta marcada por la emocionalidad, la experimentación y un pulso energético característico. Finalmente, La Mancha de Rolando será la encargada de cerrar el festival, de 01:10 a 02:00, sumando un clásico del rock argentino al cierre de la cuarta edición en Paraguay.

Las entradas continúan disponibles a través de Ticketea.

Horarios.