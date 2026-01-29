Cosquín Rock Paraguay 2026 revela los horarios de su cuarta edición

El anfiteatro José Asunción Flores será escenario de una nueva edición del festival nacido en Córdoba, Argentina, próximo a cumplir 26 años de historia, y consolidado como uno de los encuentros musicales más importantes del continente.

La jornada musical comenzará temprano con la House Band de School of Rock, que abrirá el escenario de 14:30 a 14:50. A lo largo de la tarde, la grilla irá tomando forma con las presentaciones de Mi Sueño Póstumo (15:00 a 15:30), El Mismo —banda barcelonesa que se presenta por primera vez en Paraguay— de 15:40 a 16:10, y Bastianes (16:25 a 16:55).

El bloque vespertino continuará con Funk’Chula (17:10 a 17:50), que llegará con su más reciente material Terminal Funk’Chula, seguido por El Culto Casero (18:05 a 18:50), una de las propuestas más sólidas del indie rock local. A las 19:05 será el turno de Nonpalidece, que se presentará hasta las 20:05 en el marco de una gira que repasa sus grandes éxitos.

Ya en el tramo nocturno, el festival dará paso a los números internacionales más esperados. Conociendo Rusia, liderado por Mateo Sujatovich, subirá al escenario de 20:20 a 21:20, anticipando una celebración de su presente artístico. Luego será el turno de Altamirano (21:35 a 22:20), figura central de la escena paraguaya, reconocido por su mixtura de idiomas y su identidad sonora propia.

El tramo fuerte de la noche llegará con Ciro y Los Persas, que se presentarán de 22:35 a 23:50. La banda encabezada por Andrés Ciro Martínez, con una trayectoria en constante crecimiento, es conocida por la intensidad de sus shows y la conexión directa con el público, transformando cada presentación en una celebración colectiva.

Pasada la medianoche, Catupecu Machu tomará el escenario de 00:05 a 00:55, con su propuesta marcada por la emocionalidad, la experimentación y un pulso energético característico. Finalmente, La Mancha de Rolando será la encargada de cerrar el festival, de 01:10 a 02:00, sumando un clásico del rock argentino al cierre de la cuarta edición en Paraguay.

Las entradas continúan disponibles a través de Ticketea.