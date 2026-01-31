Reina María, la cantante de Los Mensajeros del Paraguay, fallece a los 76 años

La música paraguaya perdió a otra voz femenina destacada, la de Reina María, vocalista de Los Mensajeros del Paraguay. La artista, cuyo nombre real era María Ignacia Vecca Pérez, falleció en la noche de ayer a los 76 años, tras varias complicaciones de salud, según detallaron sus familiares.

La artista había nacido en Sapucai el 6 de febrero de 1949. En el año 1970, a sus 18 años, la cantante se convirtió en la ganadora del 3° Festival Nacional del Folklore, organizado por Autores Paraguayos Asociados (APA) para conmemorar el Centenario de la Epopeya Nacional.

En esa presentación conoció a Mario Llanes (1933-2022), el líder de la agrupación Los Mensajeros del Paraguay, que regresó a nuestro país como la principal figura del evento, tras haberse destacado en diversos escenarios internacionales.

Tras su casamiento con Llanes, Reina María se incorporó a la formación de Los Mensajeros del Paraguay y por más de 40 años siguieron recorriendo escenarios de los cinco continentes. La pareja tuvo tres hijos: Marito Jr. y Cynthia María, quienes nacieron en Sudáfrica; y Fátima Mariana, que nació en Japón, había señalado Llanes en una entrevista para ABC.

A través de sus redes sociales, APA la recordó como una de las voces más emblemáticas de la música paraguaya. “Su extraordinaria voz, carisma y presencia escénica la convirtieron en una artista admirada por públicos de todo el mundo. Reina María deja una huella imborrable en la historia de la música paraguaya”, expresa la publicación.

El velatorio se lleva a cabo desde esta mañana en el salón Memorial de Parque Serenidad (Avda. Mcal. López 5353 y Dr. Caballero). El sepelio será mañana domingo 1 de febrero a las 10:00 en el Cementerio de Parque Serenidad de Villa Elisa.