Bad Bunny se pronunció con el “ICE” y lo aplaudieron de pie

El astro puertorriqueño Bad Bunny aprovechó su momento en el escenario de los Grammy 2026 para lanzar un mensaje potente que resonó más allá de la música. Al aceptar su premio, el artista pronunció la frase “ICE out”, en un contexto de protestas y declaraciones de figuras del mundo artístico contra las prácticas de la agencia de control migratorio de Estados Unidos (ICE), y fue ovacionado de pie por el público presente.

En su discurso, Benito Antonio Martínez Ocasio —Bad Bunny— enfatizó que “no somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres, somos humanos y somos americanos”, subrayando la humanidad compartida de las personas que viven en Estados Unidos y haciendo un llamado claro a la empatía. Añadió que “el odio se vuelve más fuerte con más odio” y remarcó que “lo único que es más poderoso que el odio es el amor”, invitando a la audiencia y a las comunidades a construir puentes desde el afecto y la comprensión.

El momento cobró especial relevancia en medio de un clima social tenso en el país norteamericano, donde varios artistas y figuras públicas han elevado sus voces contra las políticas migratorias y las acciones de ICE en semanas recientes. La reacción de la audiencia y la cobertura mediática reflejaron que el discurso de Bad Bunny fue uno de los instantes más comentados de la ceremonia.