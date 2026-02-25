Rauw Alejandro y “Rosita”, la polémica canción con Jhayco

El 24 de febrero de 2026, el estreno del sencillo “Rosita”, interpretado por Rauw Alejandro y Jhayco y producido por Tainy, se convirtió en tema de conversación más allá de lo musical. El motivo central fue una línea de la letra que menciona de forma explícita a Christian Nodal, un detalle que —según la reacción pública— no fue bien recibido por Cazzu.

La situación sorprendió especialmente porque Rauw Alejandro y Jhayco mantenían una relación cercana con la artista argentina, con antecedentes de colaboraciones en canciones como ‘Nada’ (2019), ‘Toda (Remix)’ (2018) y ‘Dime Dónde’ (2019).

La letra señalada: qué dice “Rosita”

El fragmento que detonó la discusión y se viralizó en redes sociales es el verso:

“Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”.

De acuerdo con las interpretaciones que circularon entre usuarios y seguidores, la frase fue leída como una burla o como una referencia insensible vinculada a la abrupta transición sentimental del cantante mexicano.

La reacción de Cazzu en redes sociales

Tras el revuelo, Cazzu dejó de seguir a sus colegas en redes sociales. Además, publicó un mensaje en X (antes Twitter) en el que expresó: “El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía”.

El episodio tomó fuerza en un momento que se describe como sensible para la cantante argentina en su vida privada, tras el nacimiento de su hija Inti.

En medio de la conversación, Rauw Alejandro compartió su punto de vista sobre el enfoque mediático y el impacto del escándalo, al declarar:

“Desde hace mucho estamos en una era donde la controversia y el chisme hacen más ruido que el arte y el esfuerzo. Aun así, lo verdadero y lo genuino siempre encuentra su camino y trasciende con el tiempo”.

Nodal “echa leña al fuego” en Instagram

Por su parte, Nodal, lejos de calmar las aguas, publicó un extenso mensaje en su canal de Instagram donde argumentó que “no le dejan ejercer su paternidad”, entre otros puntos.

También, compartió una historia en Instagram junto a Ángela Aguilar utilizando “Rosita” como música de fondo.

Un trasfondo adicional: la reconciliación entre Jhayco y Rauw Alejandro

El lanzamiento de “Rosita” también estuvo marcado por otro elemento: la reconciliación entre Jhayco y Rauw Alejandro, quienes, según se indica, estaban distanciados desde 2021.

En conjunto, la mención directa a Nodal en la letra, la reacción de Cazzu y la posterior publicación del cantante mexicano terminaron por convertir a “Rosita” en un foco de polémica dentro del género urbano.