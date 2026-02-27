Dani Cortaza regresa al Teatro Municipal con “Entre cuerdas y amigos”

El espectáculo significará el retorno de Cortaza a uno de los escenarios más emblemáticos del país, el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco e/ Chile y Alberdi), donde ofrecerá un concierto que, según la producción, será de carácter magistral.

Lea más: Gabriel Bianco en Hohenau: “La guitarra es un refugio de autenticidad en un mundo caótico”

La velada estará centrada en un recorrido por las composiciones incluidas en “Solo un alma”, su más reciente material discográfico, junto a obras que forman parte de su trayectoria.

“Entre cuerdas y amigos” propone además un formato colaborativo que reunirá a músicos y agrupaciones con quienes el guitarrista ha compartido escenarios y proyectos a lo largo de su carrera.

Participarán Grupo Generación, Los Alfonso, Luis Alberto Álvarez, Voces de Asunción, Juan Cancio Barreto, Orquesta Típica Ymaguareicha, Willy Suchar, Vivi Talavera, Silvia Vargas, Lobo Martínez, Martín González, Riolo Alvarenga, Nonino Barboza, Carlos Godoy, Carlos Agustín, Fabrizio Barboza, Robert Omar Valdez, Juanpa Giménez, José Viera y Silvio Turró.

El concierto contará además con la participación especial de Sergio Cuquejo. De esta manera, la noche se perfila como un encuentro que pondrá en diálogo distintas generaciones y estilos de la música paraguaya, en torno a la guitarra como hilo conductor.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las entradas se encuentran disponibles a través del (0994) 583837 y en la ventanilla del teatro. Los precios son G. 120.000 (Generales) y G. 150.000 (Palco).