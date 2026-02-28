Música
28 de febrero de 2026 - 01:00

“Coplas y jazmines, luchas y azahares”: Ricardo Flecha lanza su libro con un concierto abierto al público

Portada de la obra que lanzará Ricardo Flecha.
Portada de la obra que lanzará Ricardo Flecha.Gentileza

El cantante paraguayo Ricardo Flecha lanzará su libro “Coplas y jazmines, luchas y azahares” este sábado 28 de febrero a las 19:00 en el Centro Cultural del Puerto de Asunción. La actividad incluirá un concierto y tendrá acceso libre y gratuito.

Por ABC Color

A 45 años del inicio de su camino artístico, Ricardo Flecha presentará un material que reúne un recuento de su vida dedicada a la música. El libro, titulado “Coplas y jazmines, luchas y azahares”, propone —según expresó el propio artista— una crónica del tiempo que le tocó vivir, atravesada por su convicción de “cantar con fundamento”, una idea que atribuye a Atahualpa Yupanqui y que, afirma, marcó su trayectoria.

En sus palabras, el proyecto recoge no solo su experiencia personal, sino también semblanzas escritas por amigos de Paraguay y Latinoamérica, quienes reflexionan sobre su obra y su compromiso con la música y con la construcción de un mundo mejor. Flecha recordó además la influencia de figuras como Mercedes Sosa y Óscar Cardozo Ocampo, así como el aprendizaje junto a Carlos Noguera, de quien destacó la enseñanza de ser “cronista de su tiempo”.

El cantante también mencionó entre sus maestros a Emilio Bobadilla Cáceres y Agustín Barbosa, referentes de la música paraguaya que, según señaló, le enseñaron a vivir e interpretar este repertorio desde una perspectiva particular.

Ricardo Flecha también participó en el ReciclArte 2023.

La publicación contó con el acompañamiento de Vidalia Sánchez y la editorial Servilibro, además del asesoramiento de Andrés Colmán Gutiérrez y Desirée Esquivel en el proceso creativo. La edición y diagramación estuvieron a cargo de Mirta Roa, con producción de Mirian Pacuá.

La presentación incluirá un concierto en el que Flecha compartirá canciones junto a Óscar Fadlala y Gabriel Colmán. El proyecto cuenta con el apoyo del Centro Cultural de la República El Cabildo, la Secretaría Nacional de Cultura y la Sociedad Cultural Somos Guarania.

El encuentro se realizará en el Auditorio del Centro Cultural del Puerto de Asunción, con entrada libre y gratuita.