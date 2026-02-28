“Coplas y jazmines, luchas y azahares”: Ricardo Flecha lanza su libro con un concierto abierto al público

A 45 años del inicio de su camino artístico, Ricardo Flecha presentará un material que reúne un recuento de su vida dedicada a la música. El libro, titulado “Coplas y jazmines, luchas y azahares”, propone —según expresó el propio artista— una crónica del tiempo que le tocó vivir, atravesada por su convicción de “cantar con fundamento”, una idea que atribuye a Atahualpa Yupanqui y que, afirma, marcó su trayectoria.

En sus palabras, el proyecto recoge no solo su experiencia personal, sino también semblanzas escritas por amigos de Paraguay y Latinoamérica, quienes reflexionan sobre su obra y su compromiso con la música y con la construcción de un mundo mejor. Flecha recordó además la influencia de figuras como Mercedes Sosa y Óscar Cardozo Ocampo, así como el aprendizaje junto a Carlos Noguera, de quien destacó la enseñanza de ser “cronista de su tiempo”.

El cantante también mencionó entre sus maestros a Emilio Bobadilla Cáceres y Agustín Barbosa, referentes de la música paraguaya que, según señaló, le enseñaron a vivir e interpretar este repertorio desde una perspectiva particular.

La publicación contó con el acompañamiento de Vidalia Sánchez y la editorial Servilibro, además del asesoramiento de Andrés Colmán Gutiérrez y Desirée Esquivel en el proceso creativo. La edición y diagramación estuvieron a cargo de Mirta Roa, con producción de Mirian Pacuá.

La presentación incluirá un concierto en el que Flecha compartirá canciones junto a Óscar Fadlala y Gabriel Colmán. El proyecto cuenta con el apoyo del Centro Cultural de la República El Cabildo, la Secretaría Nacional de Cultura y la Sociedad Cultural Somos Guarania.

El encuentro se realizará en el Auditorio del Centro Cultural del Puerto de Asunción, con entrada libre y gratuita.