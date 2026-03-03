Falleció Osvaldo “Bebecho” Orrego, pilar de la emblemática orquesta Los Orrego

Desde el grupo destacaron que la ausencia de “Bebecho” deja un vacío irreparable, pero también un legado de amor al arte y un fuerte sentido de pertenencia a su querida ciudad de Luque. Sus compañeros subrayaron su rol esencial en la trayectoria de una de las agrupaciones más representativas de la música popular del país.

Por su parte, la entidad de Autores Paraguayos Asociados (APA) también emitió un comunicado oficial en la red social X para informar el deceso del socio. En el mensaje, la institución calificó a Orrego como un destacado músico y fundador de la orquesta, cuya partida representa una pérdida significativa para el patrimonio musical de Paraguay.

Con mucho pesar informamos el fallecimiento del socio Osvaldo “Bebecho” Orrego, destacado músico, fundador de la orquesta “Los Orrego”.

Su partida deja un gran legado a la música de nuestro país, desde APA expresamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y amigos.

QEPD pic.twitter.com/fANqtN81AY — Autores Paraguayos Asociados (@apaparaguay) March 3, 2026

Finalmente, tanto la agrupación como APA hicieron llegar sus más condolencias a los familiares y amigos del artista en este difícil momento.

La despedida a “Bebecho” Orrego está prevista para mañana miércoles 4 de marzo a las 16:00 en el Jardín de la Paz de Luque.