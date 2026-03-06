El Margen del Error presentará su nuevo EP “Prevalecer” en el Do It Yourself Core Fest

La agrupación paraguaya El Margen del Error prepara la presentación oficial de su segundo EP, “Prevalecer”, que tendrá lugar el viernes 7 de marzo durante la quinta edición del Do It Yourself Core Fest, a realizarse en el local Vöudevil, ubicado sobre la avenida Mariscal Estigarribia esquina Estados Unidos. El concierto será la ocasión para que la banda comparta en vivo este nuevo material, en un encuentro que también reunirá a otras propuestas del circuito independiente.

El evento contará con la participación especial de la banda argentina POST20, proveniente de Buenos Aires, así como de los grupos nacionales FTO, de Asunción, y The Box, de Encarnación. La jornada se plantea como un espacio de encuentro para el público del hardcore y los sonidos alternativos, en una edición que continúa fortaleciendo el espíritu autogestionado que caracteriza al festival.

“Prevalecer” reúne las canciones: “Manipulación”, “Metamorfosis” y “Anestesia”, temas que habían sido lanzados previamente como sencillos y que ahora se integran en un mismo material discográfico junto a la canción “diHCtador”. Cada uno de estos lanzamientos estuvo acompañado por su correspondiente videoclip, con el que la banda fue presentando de forma gradual la propuesta conceptual del EP.

El proceso de mezcla y masterización estuvo a cargo del músico y productor Luciano Farelli, integrante de la banda Arde La Sangre, mientras que la producción artística se desarrolló en The Beach Home Studio. El material se encuentra actualmente disponible en plataformas digitales.

El Margen del Error está integrado por Pucho Lisboa, José Lu Sosa, Ever Villagra y Ale Cantero. Con este lanzamiento, el grupo continúa consolidando su propuesta dentro del panorama del rock y el hardcore en Paraguay, al tiempo que abre una nueva etapa en su identidad sonora.