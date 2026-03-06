Mocedades confirma su show en Asunción con Alex Fernández como invitado especial

El Gran Teatro del Banco Central del Paraguay se vestirá de gala para recibir a una de las formaciones más influyentes del pop y folk en español. La visita de Mocedades representa un reencuentro con el público paraguayo, prometiendo un recorrido por aquellas armonías vocales que marcaron la historia de la música iberoamericana.

En esta ocasión, la noche contará con un atractivo adicional gracias a la participación de Alex Fernández; el cantante mexicano, heredero de la dinastía iniciada por su abuelo Vicente y su padre Alejandro, traerá la frescura del mariachi actual para complementar el despliegue artístico de la jornada.

A lo largo de los últimos años, el conjunto ha sabido reinventarse sin perder la esencia que los llevó al éxito mundial tras aquel histórico segundo puesto en Eurovisión 1973 con el tema “Eres tú”.

Este proceso de revitalización se ha consolidado a través de colaboraciones con figuras de la talla de David Bisbal, Ana Torroja, Morat y artistas regionales como Luciano Pereyra y Alejandro Lerner. Este proyecto no solo ha servido para celebrar su extenso legado musical, sino que ha logrado tender puentes con nuevas generaciones que hoy descubren la potencia de sus interpretaciones.

La organización del evento, que se encuentra bajo la producción de Top Shows, ha confirmado que la experiencia busca ser un espacio de encuentro familiar donde los recuerdos y los sentimientos a flor de piel sean los protagonistas.

Finalmente, se ha informado que las entradas ya están disponibles a través de la plataforma Ticketea con una preventa que incluye precios promocionales de lanzamiento.

El esquema de costos inicia con el sector de Primera Fila a un valor de 1.500.000 guaraníes, seguido por el sector VIP Platino a 700.000 guaraníes y el VIP Oro a 550.000 guaraníes. Asimismo, el público podrá optar por el sector VIP Plata a un costo de 400.000 guaraníes o por las Preferencias, que no cuentan con numeración, a un precio de 250.000 guaraníes, asegurando diversas opciones para disfrutar de la impecable acústica del teatro.