07 de marzo de 2026 - 01:00

Tini presenta su espectáculo Futttura este sábado en el Jockey Club

TLa cantante argentina Tini se presentará nuevamente en Paraguay.

La cantante argentina Tini Stoessel ofrecerá esta noche un concierto en el Jockey Club del Paraguay, donde presentará su espectáculo Futttura. La propuesta propone un recorrido por distintas etapas de su carrera musical y contará con la participación de la artista paraguaya Lia Love como encargada de abrir la noche a las 20:00. Los accesos se abrirán a las 18:00.

Por ABC Color

El show llega a Paraguay luego de presentaciones recientes en Santiago de Chile y Montevideo, dentro de una serie de conciertos en la región. Según la producción, el espectáculo se desarrolla sobre un escenario de gran formato que incluye una pasarela diseñada para acercar a la cantante al público, acompañado por visuales y efectos que forman parte de la estética del montaje.

Durante la noche, Tini, quien subirá a escena a las 21:00, interpretará canciones que recorren diferentes momentos de su trayectoria, combinando temas conocidos por el público con material de etapas más recientes. La producción describe Futttura como una propuesta escénica que integra cambios de vestuario, coreografías y un cuerpo de bailarines que acompañan cada segmento del espectáculo.

La artista, cuyo nombre real es Martina Stoessel, alcanzó notoriedad internacional a partir de su papel protagónico en la serie juvenil Violetta, emitida por Disney Channel. Tras el final de ese proyecto inició una carrera musical solista que la llevó a presentarse en distintos países de América Latina y Europa, además de publicar varios álbumes y colaboraciones con otros artistas.

Las entradas para el concierto continúan disponibles a través de la plataforma Tiendanaranjaentradas. Los menores de hasta 15 años deberán ingresar acompañados por un adulto responsable, ambos con su respectiva entrada, mientras que los niños de hasta 2 años inclusive podrán acceder sin costo.

Los precios de las localidades se encuentran establecidos en G. 350.000 para Platea, G. 420.000 para Campo General, G. 700.000 para Lounge, G. 950.000 para Campo VIP, G. 1.800.000 para Ultra Fans y G. 2.500.000 para el sector Pit.