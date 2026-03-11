Macy Gray ofrece una noche cargada de groove y carisma en Asunción

El groove se define como una sensación rítmica que incita al baile. Y eso fue lo que dominó el martes en el concierto que ofreció la cantante estadounidense Macy Gray en su primera visita a Paraguay.

La sala de convenciones del Banco Central del Paraguay estuvo prácticamente repleta y, desde los aplausos iniciales, se pudo sentir a un público ávido de compartir este encuentro con una voz emblemática del soul, el funk y el R&B.

Tras una introducción instrumental, Macy Gray se hizo presente en escena ofreciendo una versión de “Sweet baby” solamente acompañada por el bajo.

Saludando al público, invitó a los presentes a balancearse para acompañar el ritmo de ”Why Didn’t You Call Me", una canción en la que reclama el fantasmeo tras una cita.

Casi enganchadas llegaron otras canciones de su exitoso álbum “On How Life Is”, cuyo 25 aniversario se celebra en esta gira. Así aparecieron “Do Something”, “Sex-o-Matic Venus Freak” y “Still”, primero con el público en un clima de escucha atenta y luego ya la gente se puso de pie a bailar.

Macy Gray ofreció una puesta en escena sencilla, acompañada por tres músicos: el tecladista Justin Clemons, el baterista Steve Stewart y el bajista Darryl Pruit, quienes lucieron llamativas corbatas de luces LED.

“Esta es una canción que me escribí... y a ustedes también”, expresó la artista al presentar “A Moment to Myself”, una canción con mucho groove y una letra que invita a la introspección y celebración personal.

La cantante se retiró del escenario y un rítmico solo de batería mantuvo la energía del show, que luego con los demás músicos se transformó en la canción brasileña “Mais que nada”.

Tras un cambio de vestuario, Macy Gray retornó al escenario para entregar una segunda parte repleta de energía, que mantuvo en pie al público la mayor parte del tiempo.

La artista presentó “Witness”, dividiendo al público para cantar frases de la canción; para luego elevar la energía con el ritmo funk de “Sexual Revolution”, en constante interacción con la gente.

La canción llegó enganchada con la noventera “I’m Too Sexy”, para luego celebrar a la belleza en el mundo con “Beauty In The World”.

“Gracias por venir esta noche”, expresó la artista, en medio de su asombro por haber llegado a Paraguay desde tan lejos.

Junto a sus músicos también presentó su versión de “Sunny”, la célebre canción compuesta por Bobby Hebb; además de una exquisita versión del “Creep” de Radiohead.

Sobre el final llegó su gran hit “I Try”, el cual fue intensamente coreado por los presentes, tras casi 90 minutos de show. Esta última canción no solamente fue interpretada como en su versión original, sino también tuvo algunos guiños hacia el reggae.

El público quedó aplaudiendo intensamente, contento y celebrando con ganas de más, mientras la cantante agradeció por haber estado allí un día martes. De seguro, uno que quedará grabado en el corazón de aquellos que jamás se esperaron ver alguna vez a Macy Gray en Asunción.