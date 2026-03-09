Macy Gray, una voz única para el soul

El 10 de marzo, Asunción recibirá en el Teatro del Banco Central del Paraguay a una voz emblemática del soul y el R&B, la estadounidense Macy Gray. “Vamos a estar muy felices juntos. Vamos a pasar un buen momento. Vamos a cantar canciones, a bailar, a agitar las manos en el aire”, anticipa.

“Vamos a pasarlo de maravilla”, asegura en una videollamada con ABC. En este concierto, la artista interpretará en vivo todas las canciones de On How Life Is, el álbum que publicó en 1999 y que contiene su gran hit I Try, así como Do Something, Still y otras canciones. También recorrerá temas que han marcado toda su carrera.

La artista, que actualmente tiene 58 años, recuerda que el proceso de realización de este álbum fue “una gran, gran experiencia de aprendizaje (…). Antes de eso estaba haciendo cosas por mi cuenta, tocando en los bares, enviando mis grabaciones a las discográficas. Cuando el sello vino y este gran productor vino y me empezó a indicar cómo eran las cosas, verdaderamente agachamos un poco la cabeza porque yo estaba acostumbrada a hacerlo yo misma, sonando de la manera que pensé que tenía que sonar”, señala.

Ese productor al que hace referencia fue Andrew Slater y el sello, Epic Records. “Al final del día aprendí mucho de él, si hubiera hecho ese álbum yo sola, iba a ser muy distinto. Él entendió cómo darle una perspectiva diferente a lo que yo estaba haciendo. Fue como una luz del cielo. La cosa correcta, en el momento correcto”, añade.

De la mano de I Try, la singular voz de Macy Gray comenzó a expandirse por las radios de todo el mundo y emisoras de televisión como MTV. Pero la cantante, nacida en Canton, Ohio, nunca se esperó un éxito tan desbordante.

“Nadie en el planeta estaba tan sorprendido como yo con lo que pasó con este álbum. Yo tuve un contrato anterior con Atlantic Records y me cancelaron. Así que al hacer este álbum no esperaba nada , ¿sabés? Realmente no lo esperaba”, afirma.

“Creo que vendimos como 9.000 copias en la primera semana y yo era la persona más feliz del planeta, estaba gritando. Habrías pensado que gané la lotería o algo así. Y todo surgió desde allí”, asegura.

En este sentido, sostiene que al principio pensó que la felicidad venía de haber conseguido un contrato, ya que “fue un acuerdo muy grande en ese momento, fue enorme”, pero finalmente lo más importante para ella tuvo que ver con hacer sentir orgullosos a sus padres.

En esa ola de éxito, también llegaron cinco nominaciones al Grammy, de las cuales se quedó en 2001 con el gramófono dorado a la Mejor Performance de Pop Vocal Femenina por I Try.

La artista recordó estas ceremonias de los Grammy como verdaderamente memorables, cargadas de fiestas en las que vas al baño y te encontrás con mucha gente famosa.

El ritual antes del escenario

En varias entrevistas, Macy Gray confesó que antes de salir a escena escucha un álbum de Britney Spears. “El disco Blackout es para mí uno de los mejores álbumes jamás hechos”, asegura al ser consultada sobre este ritual.

La cantante se mostró intrigada por cómo sonaría su voz unida a la de la Princesa del Pop y afirma que le gustaría escuchar esto por lo menos alguna vez. También sostiene que si tiene que elegir una canción de Britney Spears para interpretar juntas, su elección será Radar, que está en el álbum Blackout (2007), al igual que Gimme More. Sobre esta última, afirma que la toca cada noche antes de salir a dar un show.

“Creo que la gente se enfocó mucho en su vida por fuera de su profesión. Pero si simplemente escuchas sus canciones y su catálogo, ella ha hecho cosas maravillosas y tiene una forma muy peculiar de cantar”, remarca.

En este sentido, definió a Spears como una verdadera artista, con “un estilo muy único”.

“Espero que algún día la gente la reconozca por la música que ha hecho”, acota.

En paralelo a su carrera musical, Macy Gray también ha incursionado en la actuación apareciendo en películas como Día de entrenamiento(2001); Spider-man (2002), Amores peligrosos (2012) y las series Ally McBeal y Fuller House.

Y antes de empezar a cantar de forma profesional, la artista cuyo nombre real es Natalie Renee McIntyre, buscó formarse como guionista en la University of Southern California (USC).

Al respecto, Macy Gray afirma que “son oficios distintos”, pero que la música es algo que podría hacer hasta estando muerta. “Me pueden disparar a morir y yo puedo seguir haciendo un disco y un show. Así de arraigado está esto en mi cuerpo. Con la actuación aún tengo que practicar. Todavía soy una alumna, sigo aprendiendo, sigo tratando de crear mi propio acercamiento a ello”, sostiene.

En cuanto a su proceso creativo con las canciones, la cantante y compositora asegura que suele empezar “con una idea que parece que viene del cielo” y comienza a cantar. “Si lo recuerdo al día siguiente, si realmente se queda conmigo, voy y trato de grabarla”.

Afirma que, en otras veces, es el productor el que comienza a desarrollar algunas ideas.

“Las canciones empiezan de todas las formas. Creo que no hay una sola manera de hacerlo”, remarca.

Macy Gray cuenta con más de 10 álbumes editados y ha colaborado con diversos artistas, como Erykah Badu, Carlos Santana y Ariana Grande.

“¡No veo la hora de verlos!”, afirma la artista al cierre de la charla, invitando a este concierto que tendrá un carácter bien íntimo en el BCP.

