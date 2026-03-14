Sabrina Carpenter se convierte en la ‘mejor amiga’ de Chile en su estreno de Lollapalooza

Cientos de personas sufrieron el calor santiaguino en los primeros momentos tras la apertura del Parque O’Higgings, el recinto que vuelve a acoger el festival tras siete años de haber sido reubicado, para hacer fila y buscar el mejor lugar en donde ver a Carpenter, equipados con vestidos similares a los de la artista.

Lea más: El festival por dentro: así se construye Asunciónico 2026 en el Comité Olímpico Paraguayo

Ataviada con dos trajes ribeteados con sus característicos brillos, un body verde con su nombre en dorado y un elegante vestido morado, Sabrina Carpenter encadenó sus canciones más importantes con la grada chilena.

“Me han dicho que diga esto... Chi, Chi, Chi...”, gritó en inglés la artista, que fue respondida al unísono con el “¡le, le, le, Viva Chile!”, el idiosincrático grito de arenga del país austral.

‘Manchild’, una de sus canciones más populares en el disco, fue coreada en los primeros instantes del concierto, ganándose a la audiencia del Parque O’Higgings desde el comienzo.

Sabrina Carpenter dijo que “debería volver pronto a Chile”, una declaración que fue aplaudida con éxtasis, y explicó que estaba “muy feliz de iniciar una gira por Suramérica”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Acompañada siempre por un destacado grupo de bailarines que actuaron al unísono con las interpretaciones de Carpenter, quien se apoyó también de los fuegos artificiales en lo alto del escenario, la artista abrió el festival por todo lo alto, dejando un listón que tendrán que superar los cantantes que se presenten en los siguientes dos días.

Los asistentes al festival, antes de disfrutar de la actuación de Carpenter que cerró el primer día de festival, estuvieron acompañados de la buena música de grandes nombres que resonaron en los seis escenarios dispuestos para el público.

Un variado desfile de artistas

Como el australiano Ruel, apadrinado por Elton John, que literalmente hizo saltar al público presente y se dio un baño de masas acercándose mucho a los cientos de fanáticos que esperaban su presentación a manera de preámbulo de Carpenter.

Antes del plato fuerte del festival, otros dos grandes artistas conmovieron al público chileno: la cantante de hip hop Doechii y los rockeros de Deftones, que atrajeron a miles de oyentes a presenciar dos actuaciones mágicas entrada ya la noche en Santiago de Chile.

Doechii reivindicó su presencia como una de las cabezas más importantes del cartel con una energía arrolladora, cargada de sensualidad y de música afroamericana que cautivó de lleno a un público que ya inundaba la pista del parque.

La artista interpretó su canción ‘Anxiety’, nominada a cinco premios Grammy y ganadora en la categoría de mejor video musical en los MTV Awards del año pasado, apoyada por prácticamente todos los asistentes al escenario principal que ya colmaban el escenario del festival, ansiosos de esperar tanto a Deftones como a Sabrina Carpenter.

El rock fuerte de Deftones, por su parte, encontró un público fiel que había acudido específicamente a verlos, como se podía apreciar en la intensidad con la que coreaban sus letras y la conexión con cada acorde tocado.

El festival Lollapalooza seguirá estos próximos dos días, sábado y domingo, con nombres como Kygo o Tyler, The Creator.

La primera versión de la edición chilena de este festival se realizó en 2011 y tuvo como cabezas de cartel a The Killers, Jane’s Addiction y Kanye West.