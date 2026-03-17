Orquesta Sinfónica Nacional abre su temporada internacional con “música y amistad”

El maestro surcoreano JongWhi Vakh vuelve, luego de varios años, a tomar la batuta de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) para presentar “Puporã ha tekoayhu”, un concierto que reunirá grandes obras del repertorio sinfónico universal.

Lea más: Akira Kimura ofrecerá conferencias gratuitas sobre Manga en Asunción

Esta presentación, que se llevará a cabo este miércoles 18 a las 20:00 en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile), también está enmarcada en la celebración del 90° aniversario de la inmigración japonesa en Paraguay.

El programa se iniciará con la polonesa de la ópera “Eugene Onegin”, de Piotr I. Tchaikovsky; el Concierto para violín en La Menor Op. 82, de Aleksandr Glazunov, que contará con la participación como solista del violinista Koh Gabriel Kameda (Alemania- Japón).

También se podrá escuchar la obertura de la opereta “Die Fledermaus”, de Johan Strauss II; la obertura de la opereta “Poeta y aldeano”, de Franz von Suppé; la obertura de la opereta “El barón gitano”, de Johann Strauss; y la Danza de las horas de la ópera “La Gioconda”, de Amilcare Ponchielli.

Vakh, quien actualmente está como director titular en la Orquesta Sinfónica de Córdoba (Argentina), se mostró muy contento de regresar a nuestro país para abrir esta temporada internacional, asegurando que la orquesta viene sonando muy bien en los ensayos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Glazunov y un concierto poco programado

Por su parte, el violinista Koh Gabriel Kameda celebró su retorno al país, al que aseguró no solo ha venido anteriormente por cuestiones profesionales, sino también por vínculos de amistad.

Con respecto a la obra de Glazunov, afirmó que es un concierto que le gusta muchísimo y que es muy poco programado en el repertorio de las orquestas. “Hay grabaciones de los grandes violinistas, pero no he visto a nadie en concierto”, acotó.

En este sentido, Vakh destacó que se trata de una obra muy linda, romántica, y cuyos movimientos se encuentran entrelazados.

Kameda comentó que algunos de los principales conciertos para violín no fueron realizados por compositores que eran violinistas, por lo que técnicamente algunos de sus pasajes “son mejores para el piano”.

“En Glazunov hay muchas melodías”, destacó el músico y señaló que el sonido del violín tiene una expresión muy cercana a la voz humana. “Hay pocos conciertos que tienen mucho material con líneas y por eso me gusta especialmente este”.

El acceso a los conciertos de la Temporada Internacional de la OSN es libre y gratuito.

Música de películas en CDE

Koh Gabriel Kameda señaló que, además de esta presentación con la OSN, estará este fin de semana en Ciudad del Este. El violinista, quien se desempeña como docente en la Universidad de Münster- Alemania; ofrecerá este viernes 20 a las 14:00 una masterclass gratuita.

En tanto, este domingo 22 se presentará con la Orquesta Filarmónica Alto Paraná en el Auditorio Mangoré de Ciudad del Este. La presentación será a las 19:30 y el repertorio consistirá en música de películas.

Las entradas cuestan G. 110.000 y se pueden adquirir a los números (0991) 704-154 y (0983) 603-896.